Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Dokgöz: Türkiye'de DNA bankası yok
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz oldu.
Eskişehir’e bağlı 7 bin nüfuslu Beylikova ilçesinin Belediye Başkanı Hakan Karabacak, nadir toprak elementleri hakkında ilçesinde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz ise Rojin Kabaiş’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada ortaya çıkan DNA’ların detaylarını anlattı
Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak şunları söyledi:
Uzun zamandır bunun farkındayız ama ülke ve dünya gündemine yeni geldi. Biz bu zamanların geleceğini biliyorduk. Belediye olarak biz ayrı bir kurumuz. Burası bakanlığa bağlı bir tesis. Biz de belediye olarak ilçemizin kalkınması için elimizden geleniş yapacağız. Madenimizin yeri konusunda ortaya çıkan haberler doğru. Dünyadaki en büyük ikinci rezerv. Bizim rezervimiz toplu halde tek bir noktada. 17 adet değerli element var. Toryum yatakları da var. Biz üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getiririz. İlçenin büyümesi için imarın genişlemesi konusunda üzerimize düşeni yaparız. Tesis kurulması lazım. Biz müdürlerimizle görüşüyoruz bizimle ilgili durumlarda yardımcı oluyoruz. Burada bin tane personel çalışsın, ilçemiz gelişir. Tesisteki yöneticilerle görüşüyoruz bakanlık düzeyinde bir görüşmemiz olmadı şu ana kadar.
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz şöyle konuştu:
Adli Tıp Kurumu’nun ilk raporu çıktığında cinsel istismar yok darp yok şeklinde kesin kanaat veriyordu. Kişinin suda boğularak öldüğünün kabulü gerektiği şeklinde bir rapor vardı. Hiç doğru değil. Böyle bir yaklaşım olamaz. Tespit edemiyorsanız bunu söyleyemezsiniz. Aradan geçen zamanda cinsel saldırı yok, 18 gün geçmiş ileri derece çürümeden bahsediliyor. İleri derecede çürümüş bir cesette cinsel organların değerlendirilmesinde de sıkıntı vardır. O nedenle cinsel saldırının var olup olmadığına dair kesin kanaat vermek de doğru değil. Aradan geçen zamanda vajina ve göğüs bölgesinde erkek DNA’sına denk geliniyor. Ancak ne olduğuna değinilmiyor. Adli Tıp Uzmanları’ndan örnek alınıp karşılaştırma yapılıyor ve çıkmıyor. Sudan alınan örnekle karşılaşırsak suda boğularak ölmüştür denilebilir ama bu çalışmalar da yapılmadı. Bunun için kamuoyu baskısına gerek yok. Türkiye’de bir DNA bankası yok. Eğer olsaydı şu anda eldeki verilerle hızlı bir şekilde karşılaştırma yapabilirdik.