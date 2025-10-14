Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Dokgöz: Türkiye'de DNA bankası yok

Uzun zamandır bunun farkındayız ama ülke ve dünya gündemine yeni geldi. Biz bu zamanların geleceğini biliyorduk. Belediye olarak biz ayrı bir kurumuz. Burası bakanlığa bağlı bir tesis. Biz de belediye olarak ilçemizin kalkınması için elimizden geleniş yapacağız. Madenimizin yeri konusunda ortaya çıkan haberler doğru. Dünyadaki en büyük ikinci rezerv. Bizim rezervimiz toplu halde tek bir noktada. 17 adet değerli element var. Toryum yatakları da var. Biz üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getiririz. İlçenin büyümesi için imarın genişlemesi konusunda üzerimize düşeni yaparız. Tesis kurulması lazım. Biz müdürlerimizle görüşüyoruz bizimle ilgili durumlarda yardımcı oluyoruz. Burada bin tane personel çalışsın, ilçemiz gelişir. Tesisteki yöneticilerle görüşüyoruz bakanlık düzeyinde bir görüşmemiz olmadı şu ana kadar.