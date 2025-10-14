Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/adli-tip-uzmani-prof-dr-dokgoz-turkiyede-dna-bankasi-yok-1100183750.html
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Dokgöz: Türkiye'de DNA bankası yok
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Dokgöz: Türkiye'de DNA bankası yok
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz oldu. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-14T19:09+0300
2025-10-14T19:09+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
rojin kabaiş
sudan
dna
adli tıp kurumu
eskişehir
fk rad
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Eskişehir’e bağlı 7 bin nüfuslu Beylikova ilçesinin Belediye Başkanı Hakan Karabacak, nadir toprak elementleri hakkında ilçesinde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz ise Rojin Kabaiş’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada ortaya çıkan DNA’ların detaylarını anlattıBeylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak şunları söyledi:Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz şöyle konuştu:
sudan
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, rojin kabaiş, sudan, dna, adli tıp kurumu, eskişehir, fk rad, radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, rojin kabaiş, sudan, dna, adli tıp kurumu, eskişehir, fk rad, radyo sputnik, radyo

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Dokgöz: Türkiye'de DNA bankası yok

19:09 14.10.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz oldu.
Eskişehir’e bağlı 7 bin nüfuslu Beylikova ilçesinin Belediye Başkanı Hakan Karabacak, nadir toprak elementleri hakkında ilçesinde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz ise Rojin Kabaiş’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada ortaya çıkan DNA’ların detaylarını anlattı
Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak şunları söyledi:
Uzun zamandır bunun farkındayız ama ülke ve dünya gündemine yeni geldi. Biz bu zamanların geleceğini biliyorduk. Belediye olarak biz ayrı bir kurumuz. Burası bakanlığa bağlı bir tesis. Biz de belediye olarak ilçemizin kalkınması için elimizden geleniş yapacağız. Madenimizin yeri konusunda ortaya çıkan haberler doğru. Dünyadaki en büyük ikinci rezerv. Bizim rezervimiz toplu halde tek bir noktada. 17 adet değerli element var. Toryum yatakları da var. Biz üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getiririz. İlçenin büyümesi için imarın genişlemesi konusunda üzerimize düşeni yaparız. Tesis kurulması lazım. Biz müdürlerimizle görüşüyoruz bizimle ilgili durumlarda yardımcı oluyoruz. Burada bin tane personel çalışsın, ilçemiz gelişir. Tesisteki yöneticilerle görüşüyoruz bakanlık düzeyinde bir görüşmemiz olmadı şu ana kadar.
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz şöyle konuştu:
Adli Tıp Kurumu’nun ilk raporu çıktığında cinsel istismar yok darp yok şeklinde kesin kanaat veriyordu. Kişinin suda boğularak öldüğünün kabulü gerektiği şeklinde bir rapor vardı. Hiç doğru değil. Böyle bir yaklaşım olamaz. Tespit edemiyorsanız bunu söyleyemezsiniz. Aradan geçen zamanda cinsel saldırı yok, 18 gün geçmiş ileri derece çürümeden bahsediliyor. İleri derecede çürümüş bir cesette cinsel organların değerlendirilmesinde de sıkıntı vardır. O nedenle cinsel saldırının var olup olmadığına dair kesin kanaat vermek de doğru değil. Aradan geçen zamanda vajina ve göğüs bölgesinde erkek DNA’sına denk geliniyor. Ancak ne olduğuna değinilmiyor. Adli Tıp Uzmanları’ndan örnek alınıp karşılaştırma yapılıyor ve çıkmıyor. Sudan alınan örnekle karşılaşırsak suda boğularak ölmüştür denilebilir ama bu çalışmalar da yapılmadı. Bunun için kamuoyu baskısına gerek yok. Türkiye’de bir DNA bankası yok. Eğer olsaydı şu anda eldeki verilerle hızlı bir şekilde karşılaştırma yapabilirdik.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала