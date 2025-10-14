https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/abdulkadir-selvi-erdoganin-ucaginin-pisti-pas-gecmesi-olayinin-teknik-bir-olay-oldugu-ortaya-cikti-1100168716.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesi olayının teknik bir olay olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a gittiği uçak, dün iniş takımlarının açılmasının ardından pisti pas geçti ve havada birkaç tur attıktan sonra iniş yaptı.Uçağın inişini geciktiren etkenin de Erdoğan'ın Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılacağı haberi olduğu iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya açıklık getirdi:Erdoğan'ın uçağı neden pisti pas geçti?'Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını başta koydu'Selvi, Netanyahu'nun zirveye katılması konusunda Erdoğan'ın net tavır sergilediğini yazdı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a gittiği uçak, dün iniş takımlarının açılmasının ardından pisti pas geçti ve havada birkaç tur attıktan sonra iniş yaptı.
Uçağın inişini geciktiren etkenin de Erdoğan'ın Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılacağı haberi olduğu iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya açıklık getirdi:
Erdoğan'ın uçağı neden pisti pas geçti?
Şarm El-Şeyh’e doğru uçmaya devam ettik. Tam 12.44’te uçağın tekerleri açıldı. Havaalanına doğru inmeye başladık. Tekerler piste değmek üzereyken tam saat 12.47’de uçak burnunu havaya kaldırıp havalandı. O anda Netanyahu’nun zirveye katılmasını protesto edip dönüyor algısı oluştu. O sırada arka kapı diplomasisinde neler yaşandı bilmiyoruz. Uçağımız havada bir tur attı, saat 13.06’da tekrar inişe geçtik. Cumhurbaşkanının uçağının tekerleri piste değerken Netanyahu’nun zirveye katılmayacağı haberi geldi. Derin bir oh çektim. Uçağın pisti pas geçmesinin Netanyahu’nun zirveye katılıp katılmayacağı ile bir ilgisi olup olmadığını o sırada öğrenemedik. O sırada saatler 13.09’u gösteriyordu ve Cumhurbaşkanı’nın uçağı havaalanına indi. Uçak havada 19 dakika tur attı. Erdoğan tam 13.36’da havaalanına indi. Netanyahu’nun zirveye katılacağı haberi ile uçağın pisti pas geçmesi aynı zamana denk gelince, “İkinci one minute” olayı mı yaşandı havası oluştu. Ama uçağın pas geçmesi olayının teknik bir olay olduğu ortaya çıktı. Pistte uçak olduğu için pas geçilmiş.
'Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını başta koydu'
Selvi, Netanyahu'nun zirveye katılması konusunda Erdoğan'ın net tavır sergilediğini yazdı:
Ancak Netanyahu’nun zirveye katılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta tavrını koymuş ve engellemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta ABD Dışişleri Bakanı Rubio olmak üzere muhataplarını arayıp, “Netanyahu’nun bu zirvede yeri yok. Netanyahu varsa biz yokuz” diye rest çekmiş. Irak, Endonezya ve Katar’ın da destek vermesi üzerine Trump geri adım atmak zorunda kaldı.