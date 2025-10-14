3. yılında Amasra faciası: Sorumlular hesap vermedi

“Madencilik bilim ve tekniği şu anda hem dünyada hem de ülkemizde bu tür iş kazalarını önleyecek teknolojiye ve birikime sahip. Ancak yaşadığımız ekonomik sistem içerisinde çalışma yaşamında dengenin sermayeden yana ağır basması nedeniyle biz bu cinayet dediğimiz kazaları yaşıyoruz. Bunların nedenleri aslında tamamen yapısal. Ne yazık ki sadece madencilikte değil ülkemizde hemen hemen tüm sektörlerde insanlar iş kazalarıyla hayatını kaybetmekte. Sabah işine giden anne ya da baba akşam evine dönemiyor. Bunlar hem dünyada hem Türkiye’de yaşanıyor. Ama gerekli önlemler alındığı için başka ülkelerde çözüldüğünü görüyoruz. Tüm kazalarda komisyonlar kuruldu ama bu raporlar maalesef tozlu raflarda kaldı.”