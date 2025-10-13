Rojin Kabaiş'in babası: İntihar diyenlere hakkımı helal etmiyorum

Baştan beri belliydi. Bir anne baba çocuğunu tanımaz mı? Ortada intiharlık bir durum yoktu biz en baştan beri böyle söylüyorduk. Okul kazanan biri neden gidip intihar etsin. Otopsi yapılmadan önce gidip son kez girmek istediğimi söyledim. Gidip baktığımda darp izlerini gördüm. Avukatlar talep etti, iki erkeğe ait DNA’nın vücudun hangi bölgesinde olduğunu öğrendi. Eski bilirkişiler aradı beni. Onlar da ‘intihar değil cinayettir’ diyor. Katiller bulunana kadar mücadele edeceğim, bu işinm peşini bırakmayacağım. Aile olarak çok büyük acılar çektik. 21 yaşında hayalleri yarıda kaldı bu acıyı biz çekiyoruz neden peşini bırakalım? Kim neden yaptı? Bu kişilerin bulunmasını istiyoruz. Sadece benim kızım değil Rojin bütün Türkiye’nin kızıdır. Üniversite ve yurdun da ihmalleri var onlar da davayı kapatmaya çalışıyor. İntihar diyen kişilere de ben de Rojin de hakkımızı helal etmiyoruz. Neden genç kıza intihar etti iftirası attılar, bu çok büyük bir günah.