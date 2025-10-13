Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu: Seçim öncesinde yeni bir af kaçınılmaz görünüyor

Konut kiralarına yüzde 20 stopaj iddiasının Bakanlık tarafından yalanlanması, meselenin kapandığı anlamına gelmez. Bu tür haberlerin kamuoyunun tepkisini ölçmek için sızdırıldığını geçmiş örneklerden biliyoruz. Vergi tekniği olarak stopajın mantığı, vergi güvenliğini sağlamak olsa da barınma hakkı gibi sosyal bir alanın içine girdiğinde dengeleri bozar. Türkiye’de yaklaşık 40 milyon konuttan 10 milyonunun kirada olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir uygulama hem ev sahibini hem kiracıyı zor durumda bırakır. Kiracı, vergiyi kiraya ekleyecek, ev sahibi kaybını telafi etmeye çalışacak, sonuçta kiralar zincirleme biçimde artacaktır. Bu da doğrudan enflasyona yansıyacaktır. Hükümetin bir yandan “ucuz kiralık konut” projeleri açıklayıp diğer yandan kira stopajı tartışması yaratması ise politika tutarlılığı açısından ciddi bir çelişkidir.