Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu: Seçim öncesinde yeni bir af kaçınılmaz görünüyor
09:28 13.10.2025 (güncellendi: 09:34 13.10.2025)
Mesken kiralarına yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağı iddiaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."
Gelir İdaresi Eski Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ali Çağatay’ın konuğu oldu.
Gelir İdaresi Eski Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, kira gelirlerine stopaj uygulaması iddiası hakkında konuştu.
Saygılıoğlu, şöyle konuştu:
Konut kiralarına yüzde 20 stopaj iddiasının Bakanlık tarafından yalanlanması, meselenin kapandığı anlamına gelmez. Bu tür haberlerin kamuoyunun tepkisini ölçmek için sızdırıldığını geçmiş örneklerden biliyoruz. Vergi tekniği olarak stopajın mantığı, vergi güvenliğini sağlamak olsa da barınma hakkı gibi sosyal bir alanın içine girdiğinde dengeleri bozar. Türkiye’de yaklaşık 40 milyon konuttan 10 milyonunun kirada olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir uygulama hem ev sahibini hem kiracıyı zor durumda bırakır. Kiracı, vergiyi kiraya ekleyecek, ev sahibi kaybını telafi etmeye çalışacak, sonuçta kiralar zincirleme biçimde artacaktır. Bu da doğrudan enflasyona yansıyacaktır. Hükümetin bir yandan “ucuz kiralık konut” projeleri açıklayıp diğer yandan kira stopajı tartışması yaratması ise politika tutarlılığı açısından ciddi bir çelişkidir.
Türkiye’de vergi sisteminin en zayıf halkasının tahsilat olduğunu belirten Saygılıoğlu, hükümetin seçim öncesi yeni bir vergi affına gidebileceğini ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık 12 kez yeniden yapılandırma ve af düzenlemesi yapıldı. Ortalama her bir buçuk yılda bir af çıktı. Seçim öncesinde yeni bir af kaçınılmaz görünüyor. Mevcut bütçede vergi harcamalarının, yani istisna ve muafiyetlerin trilyonlarca lirayı buldu. Bu kaynaklara dokunmadan, konut stopajı gibi toplumun geniş kesimlerini etkileyecek düzenlemelerle gelir yaratma çabasının rasyonel değil. Vergi affının, maliye yönetiminin kısa vadeli kaynak bulma yöntemi haline geldi. Maliye hizmetleri kısarak bütçe açığını daraltıyor. Oysa bu yöntem sürdürülebilir değil. Gerçek reform, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edip vergi tabanını genişletmekten geçer.