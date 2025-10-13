Nurten Sırma: Türkiye’de her yıl ortalama 40 ila 50 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor

Doğadan rastgele mantar toplamak ağır risk taşır. Güvenli olan yalnızca ambalajlı, etiketli kültür mantarlarıdır. Mantarlar ne bitki ne hayvan, “fungi” denen ayrı bir âleme aittir ve doğada kendi savunma mekanizmaları olarak toksin üretirler. Nemli ve gölgeli ortamlarda hızla çoğalırlar; ormanların altında kökler gibi uzanan bir ağ sistemi oluştururlar. Bu sistem, orman ekosisteminin “internet ağı” gibidir. Ancak tehdit algıladıklarında kendilerini korumak için zehir üretirler. Türkiye bu konuda olağanüstü zengin bir coğrafyadır. Avrupa ülkelerinin çoğundan fazla mantar türü barındırır. Dünyada tanımlanmış yaklaşık 200 bin şapkalı mantar türü vardır fakat uzmanlara göre bu sayının 10 ila 20 katı kadar henüz keşfedilmemiş tür bulunuyor. Türkiye’de yalnızca Belgrad Ormanı’nda bile yüzlerce kişiyi öldürebilecek kadar zehirli türlerin yetiştiği tespit edilmiştir. Şu ana kadar Türkiye’de yaklaşık 20 zehirli mantar türü belirlenmiştir. Bunlardan en ölümcül olanı, halk arasında “köy göçerten” veya “beyaz ölüm” olarak bilinen Amanita phalloides’tir. Bu tür, markette satılan beyaz kültür mantarına neredeyse birebir benzer. İnsanlar çoğu zaman ayırt edemediği için ormandan topladıkları bu mantarları güvenli sanarak tüketiyor ve ölümle sonuçlanan vakalar yaşanıyor. Bu nedenle mantar toplamak yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen, toksikoloji eğitimi almış profesyonellerin yapabileceği bir iştir.