Nurten Sırma: Türkiye'de her yıl ortalama 40 ila 50 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor
Nurten Sırma: Türkiye’de her yıl ortalama 40 ila 50 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor
Gıda Mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu olan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri hakkında bilgiler verdi. 'Türkiye’de yaklaşık 20 zehirli mantar türü belirlenmiştir'Sırma, konuya ilişkin şunları aktardı:'İlk 12 saatte hiçbir belirti görülmeyebilir'Sırma, sözlerini şöyle devam ettirdi:
Nurten Sırma: Türkiye’de her yıl ortalama 40 ila 50 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor

13:33 13.10.2025
gün ortası
Okan Aslan
Gıda Mühendisi Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu olan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri hakkında bilgiler verdi.

'Türkiye’de yaklaşık 20 zehirli mantar türü belirlenmiştir'

Sırma, konuya ilişkin şunları aktardı:

Doğadan rastgele mantar toplamak ağır risk taşır. Güvenli olan yalnızca ambalajlı, etiketli kültür mantarlarıdır. Mantarlar ne bitki ne hayvan, “fungi” denen ayrı bir âleme aittir ve doğada kendi savunma mekanizmaları olarak toksin üretirler. Nemli ve gölgeli ortamlarda hızla çoğalırlar; ormanların altında kökler gibi uzanan bir ağ sistemi oluştururlar. Bu sistem, orman ekosisteminin “internet ağı” gibidir. Ancak tehdit algıladıklarında kendilerini korumak için zehir üretirler. Türkiye bu konuda olağanüstü zengin bir coğrafyadır. Avrupa ülkelerinin çoğundan fazla mantar türü barındırır. Dünyada tanımlanmış yaklaşık 200 bin şapkalı mantar türü vardır fakat uzmanlara göre bu sayının 10 ila 20 katı kadar henüz keşfedilmemiş tür bulunuyor. Türkiye’de yalnızca Belgrad Ormanı’nda bile yüzlerce kişiyi öldürebilecek kadar zehirli türlerin yetiştiği tespit edilmiştir. Şu ana kadar Türkiye’de yaklaşık 20 zehirli mantar türü belirlenmiştir. Bunlardan en ölümcül olanı, halk arasında “köy göçerten” veya “beyaz ölüm” olarak bilinen Amanita phalloides’tir. Bu tür, markette satılan beyaz kültür mantarına neredeyse birebir benzer. İnsanlar çoğu zaman ayırt edemediği için ormandan topladıkları bu mantarları güvenli sanarak tüketiyor ve ölümle sonuçlanan vakalar yaşanıyor. Bu nedenle mantar toplamak yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen, toksikoloji eğitimi almış profesyonellerin yapabileceği bir iştir.

'İlk 12 saatte hiçbir belirti görülmeyebilir'

Sırma, sözlerini şöyle devam ettirdi:

Mantar zehirlenmesi sinsi bir biçimde ilerler. İlk 12 saatte hiçbir belirti görülmeyebilir, ancak 24 saat içinde şiddetli mide bulantısı, kusma, halüsinasyon, sulu ishal, kas krampları ve aşırı susuzluk başlar. Üçüncü güne gelindiğinde zehir kana karışır ve karaciğer ile böbrek hücreleri tahrip olur. Bu noktada hastada sarılık, bilinç bulanıklığı, koma hali ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir. Türkiye’de her yıl ortalama 40 ila 50 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tür zehirlenmeler gıda zehirlenmesiyle karıştırılmamalıdır. Belirtiler geçici bir iyileşme evresinden sonra daha ağır bir tabloyla geri döner. Bu “ölüm öncesi iyilik hali” olarak adlandırılır ve genellikle üçüncü günden sonra karaciğer iflasına yol açar. Mantar zehirlenmelerinin bilinen bir panzehiri yoktur. Tek çare çok erken tıbbi müdahaledir. Gecikme karaciğer nakli ya da diyaliz ihtiyacına kadar ilerler. Ayrıca mantarlar yalnızca sindirim yoluyla değil, nemli ortamlarda veya gıdaların üzerinde oluşan küflerle de zarar verebilir; bu da mantar ailesinin farklı bir koludur. Mantarlar doğanın dengesinde çok önemli bir yere sahip ama insan sağlığı açısından ölümcül sonuçlar doğurabilir. Lütfen doğadan mantar toplayıp tüketmeyin, yalnızca ambalajlı ve güvenilir ürünleri tercih edin.

