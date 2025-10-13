https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/is-kazalarinin-hukuki-boyutu-1100140746.html
İş kazalarının hukuki boyutu
İş kazalarının hukuki boyutu
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün avukat Yelda Kaya'yı konuk aldı.
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay iş kazası olarak anlandırılıyor.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen'in her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugünkü konuğu avukat Yelda Kaya oldu. Kaya, iş kazalarının hukuki boyutunu değerlendirdi.
“Toplumun bu konuda aydınlatılmaya çok fazla ihtiyacı var. İnternet bu konuda çok büyük kolaylık sağlıyor. Ama toplumsal barış toplum vicdanına bağlı olan bir şey. Sadece kanunlara bağlı kalmayıp işverenin işçinin tüm değerlerini değerlendirmesi gerekiyor. Herhangi bir yasaya aykırılık Türk hukuk sisteminde Bağdat’tan dönüyor. Türk hukuk sisteminde yargısal süreç çok uzuyor ama bir şekilde adalet tecelli ediyor. Bu yüzden yasanın ön gördüğünden kaçınmanın her zaman daha fazla zarar doğuracağının bilinmesi gerekiyor. İnsanlar kendi çıkarlarını korumak için de yasaya uymalı. İşçinin işveren otoritesi altında bulunduğu ve iş gördüğü süre zarfında başına gelen ve maddi manevi zarar doğuran her türlü haksız eylem iş kazası olarak adlandırılıyor. İşçinin mesai saatlerinde kalp krizi geçirmesi tanım olarak bir iş kazasıdır. İş kazasında karşımıza kusur sorunu çıkıyor. İşverenin ne tür tedbirleri alması gerektiği öne çıkıyor. İşveren bu tedbirleri almamışsa kusur durumunun belirlendiği bir hata noktasına geliyor. Bu kusur durumu üzerinden de işçinin geçirdiği iş kazası nedeniyle uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü oluyor.”