Fırat Akfırat: İsrail ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı
Fırat Akfırat: İsrail ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes hakkında son gelişmeleri paylaştı. Trump’ın Batı Asya’daki problemleri çözdükten sonra kendi ülkesi ve Çin ile rekabete odaklanmak istediğini söyleyen Akfırat, şunları söyledi:
11:12 13.10.2025
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Aydınlık Gazetesi Yazarı Fırat Akfırat, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes hakkında son gelişmeleri paylaştı. Trump’ın Batı Asya’daki problemleri çözdükten sonra kendi ülkesi ve Çin ile rekabete odaklanmak istediğini söyleyen Akfırat, şunları söyledi:
Trump’ın açıkladığı planla şu anda müzakere edilen şey aynı olmayabilir. Ana çerçevesi aynı fakat Hamas’ın kabul ettik dediği, tüm plandaki tüm ayrıntıları kabul ettikleri anlamına gelmiyor. Şu anda birinci aşaması tamamlanan süreç kısmen tamam. Bundan sonrası nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Hem Erdoğan hem Fidan, İsrail’in yeni bir provokasyon yapmaması uyarısını sıklıkla vurguluyorlar. Fakat İsrail’in önceki ateşkeslerle bunu karşılaştıracak olursak daha zayıf bir provokasyon olasılığı var. Çünkü Trump çok bağladı, bitiriyor gibi. Kendisi açıkladı ‘bu iş bitti’ dedi. Ortadoğu’da bitiriyorum diye açıkladı. Olayın böyle sunuluyor olması, İsrail’in yeni bir provokasyon yapması durumunda ABD başkanını zor duruma düşürecek olması nedeniyle biraz daha zayıf görüyorum yeni bir provokasyon ihtimalini, hiç yok diyemeyiz ama zor görüyorum. İsrail çok zor durumda kalarak kabul etmek zorunda kaldı. Arkasında İsrail ve ABD’nin komplosu var değerlendirmelerini gerçekçi bulmuyorum. Trump iş başına gelirken program açıkladı. Ortadoğu düzleminde şunun peşinde. Batı Asya’da birtakım anlaşmalarla görevli bir istikarar düzeni kurup kendi ülkesine odaklanmak hatta Çin’le rekabete odaklanmak şekilnde tarif etmek mümkün.
