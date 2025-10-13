https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/deprem-erken-uyari-sinyali-ilk-kez-konutlara-verilecek-1100152358.html

Deprem erken uyarı sinyali: İlk kez konutlara verilecek

Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu deprem erken uyarı sinyalinde tarihi bir adım oldu.

Serhat Ayan’ın konuğu olan Multitek CEO’su Ece Demirkol, TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Akıllı Diyafonlar sayesinde deprem erken uyarı sinyalini hem dairelerdeki diyafonlara hem de konut sakinlerinin cep telefonlarına ulaştırarak depremi önceden haber vereceğini anlattı.Depremin merkez üssüne uzaklığına bağlı olarak 60 saniyeye varan erken uyarıyı güçlü bir alarm ile konut sakinlerine ileten Multitek Akıllı Diyafon Sistemleri, otomasyon sistemleriyle entegre çalışarak aynı anda güvenlik önlemlerini devreye sokuyor. Alarm verildiği anda gaz ve su vanaları otomatik kapanıyor, asansörler en yakın katta duruyor, apartman kapısı açılıyor. Böylece sarsıntı başlamadan bina ve sakinleri hazırlık sürecine giriyor. Aynı anda cep telefonlarının konum kaydı alınıyor ve depremde sevdiklerinizin nerede olduğunu, acil yardıma ihtiyaç duyup duymadığını mesajla bildiriyor.Türkiye'nin depremle mücadelesinde kilit rol oynayacakMultitek CEO’su Ece Demirkol, deprem erken uyarı uyumlu Akıllı Diyafon ürünlerinin Türkiye’nin deprem felaketi ile mücadelesinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek “Yerli bir üretici ve Ar-Geşirketi olarak dünyada ilk olan deprem erken uyarı sinyali ile uyumlu diyafonugeliştirdik. Ülkemiz kadar yurtdışından da talep gelmesini bekliyoruz’’ dedi.Deprem erken uyarı sistemlerinin, afetin etkilerini azaltmada büyük rol oynaması bekleniyor.

