chp zonguldak'ta toplu istifa

CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme ve 9 yönetim kurulu üyesi, partinin il yöneticilerinden baskı gördükleri gerekçesiyle görevlerinden istifa etti.Özgür Özel eleştirisiSekme, CHP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, partisinin 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda kadınların kazanımlarını koruma ve ayrımcılıkla mücadele konusunda verdiği mesajları hatırlatarak, İl Başkanlığındaki bazı yöneticilerin Özel’in açıklamalarına aykırı şekilde davrandığını savundu.Yöneticileri hedef gösterdiBazı yöneticilerin kadınlara karşı nezaket sınırlarını aşan tutumlar sergilediğini öne süren Sekme, "Çalışma raporlarımız 'kayıp' dediğimizde 'lüzumsuzları çöpe attık' bilmişliğiyle karşımıza çıkıveren yöneticilerimiz var. Çalışma dosyalarımızın akıbetine uğramasın diyerek son toplantımızın ardından yanımıza aldığımız karar defterimizi, 'Şu saate kadar getirmezseniz, tutanak tanzim ettik, savcılığa suç duyurusunda bulunacağız' tehdidini en üst perdeden sallayan yöneticilerimiz var." ifadesini kullandı.Yöneticilerin kendileriyle hareket etmeyenleri sindirmek istediklerini ileri süren Sekme, parti için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Meral Bilim de yaptıkları çalışmalar ve seçim başarılarının ardından böyle bir muameleyi hak etmediklerini, bir kadın olarak yapılanlardan utandığını ifade etti. İstifalarını sunmak üzere CHP İl Başkanlığına giden kadınları, CHP Zonguldak Kadın Kolları İl Başkanı Nazan Pulat karşıladı. Dilekçeleri teslim alan Pulat, "İstifalarınızı kabul ediyorum, emekleriniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

