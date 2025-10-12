Kar yağışı etkili olmaya başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.
Bolu'da, Arkut Dağı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'da, Arkut Dağı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.