Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/kar-yagisi-etkili-olmaya-basladi-1100121008.html
Kar yağışı etkili olmaya başladı
Kar yağışı etkili olmaya başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşmeye başladı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T14:12+0300
2025-10-12T14:12+0300
multi̇medya
fotoğraf
kar
kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100120070_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c696e3d5d52a7fac2e2d0556d3086d0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100120070_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb43acec5157ed43129e0df7cb5567d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, kar, kar yağışı, yoğun kar yağışı
фото, fotoğraf, kar, kar yağışı, yoğun kar yağışı

Kar yağışı etkili olmaya başladı

14:12 12.10.2025
Abone ol
Türkiye'nin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşmeye başladı.
© AA / Burcu İnanır

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ&#x27;da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi&#x27;ni beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Burcu İnanır

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.

© AA / Sivas İl Özel İdaresi

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Sivas&#x27;ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi&#x27;ne mevsimin ilk karı yağdı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Sivas İl Özel İdaresi

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

© AA / Erciyes AŞ

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.

İç Anadolu&#x27;nun en yüksek dağı Erciyes&#x27;te kar yağışı etkili oluyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Erciyes AŞ

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.

© AA / Gerede Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Bolu'da, Arkut Dağı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu&#x27;da, Arkut Dağı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Gerede Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Bolu'da, Arkut Dağı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

© AA / Sivas İl Özel İdaresi

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Sivas&#x27;ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi&#x27;ne mevsimin ilk karı yağdı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Sivas İl Özel İdaresi

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

© AA / Bolu İl Jandarma Komutanlığı

Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu&#x27;da, Kartalkaya kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Bolu İl Jandarma Komutanlığı

Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала