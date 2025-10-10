Yıl dönümünde 10 Ekim katliamı

“Sadece kendisiyle oluşmuş bir vaka olarak hatırlamıyorum o günü. Onun öncesi ve sonrası var. Seçimler, Diyarbakır’daki saldırı, Adana’daki saldırı, Suruç’taki saldırı… Bütün bunlar ardı ardına geldi. Örgütün gerçekleştirdiği herhangi bir eylem için nasıl oldu diye düşünürken hem ideolojik arkaplanı hem de destek verenler çok dikkatli izlenmeli. Türkiye’nin o dönem yaşanan saldırılarla ilgili soruşturmaların tamamlanamaması akıllarda bu şekilde yer aldı. Gerçekleştirenler cezasını almadılar. Esas mesele burada. Yoksa herhangi bir örgüt bir silahlı saldırı gerçekleştirir, önemli olan nasıl yaklaşıldığı. İnsanlar yaralı halde ölülerini toplayamazken onlara dönük saldırıların olduğu ifadesi o kadar çok konuşuldu ve yargı önüne çıkarılmadı ki… O insanları karşıt belleyenlerin olduğu da muhakkak. Çok kötü anıların biriktiği ve yaşandığı bir dönem olarak hatırlıyorum. Önemli olan bütün bunlar sonrası toplumun nasıl bir duruş gösterdiği. Türkiye’de bu birlik sağlanamadı. O zaman da sağlanamamıştı şimdi de sağlanamadı.”