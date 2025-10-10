https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/yil-donumunde-10-ekim-katliami-1100082442.html
Yıl dönümünde 10 Ekim katliamı
Yıl dönümünde 10 Ekim katliamı
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T12:21+0300
2025-10-10T12:21+0300
2025-10-10T12:21+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
barış mutlu
ankara
kesk
di̇sk
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
10 Ekim 2015’te KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla düzenlenen Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi'ne katılmak üzere Ankara Garı önünde bir araya toplanan kalabalığa IŞİD tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Birkaç saniye arayla düzenlenen çifte intihar saldırılarında 100 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. 10 Ekim, Türkiye tarihinde en çok sivil ölüm gerçekleşen saldırı olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi.10 Ekim’in yıl dönümünde Yeri ve Zamanı programında saldırıyı ve bugününü değerlendiren gazeteci Barış Mutlu, şunları söyledi:
ankara
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, barış mutlu, ankara, kesk, di̇sk, diyarbakır, 10 ekim ankara garı katliamı
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, barış mutlu, ankara, kesk, di̇sk, diyarbakır, 10 ekim ankara garı katliamı
Yıl dönümünde 10 Ekim katliamı
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu.
10 Ekim 2015’te KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla düzenlenen Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi'ne katılmak üzere Ankara Garı önünde bir araya toplanan kalabalığa IŞİD tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Birkaç saniye arayla düzenlenen çifte intihar saldırılarında 100 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. 10 Ekim, Türkiye tarihinde en çok sivil ölüm gerçekleşen saldırı olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi.
10 Ekim’in yıl dönümünde Yeri ve Zamanı programında saldırıyı ve bugününü değerlendiren gazeteci Barış Mutlu, şunları söyledi:
“Sadece kendisiyle oluşmuş bir vaka olarak hatırlamıyorum o günü. Onun öncesi ve sonrası var. Seçimler, Diyarbakır’daki saldırı, Adana’daki saldırı, Suruç’taki saldırı… Bütün bunlar ardı ardına geldi. Örgütün gerçekleştirdiği herhangi bir eylem için nasıl oldu diye düşünürken hem ideolojik arkaplanı hem de destek verenler çok dikkatli izlenmeli. Türkiye’nin o dönem yaşanan saldırılarla ilgili soruşturmaların tamamlanamaması akıllarda bu şekilde yer aldı. Gerçekleştirenler cezasını almadılar. Esas mesele burada. Yoksa herhangi bir örgüt bir silahlı saldırı gerçekleştirir, önemli olan nasıl yaklaşıldığı. İnsanlar yaralı halde ölülerini toplayamazken onlara dönük saldırıların olduğu ifadesi o kadar çok konuşuldu ve yargı önüne çıkarılmadı ki… O insanları karşıt belleyenlerin olduğu da muhakkak. Çok kötü anıların biriktiği ve yaşandığı bir dönem olarak hatırlıyorum. Önemli olan bütün bunlar sonrası toplumun nasıl bir duruş gösterdiği. Türkiye’de bu birlik sağlanamadı. O zaman da sağlanamamıştı şimdi de sağlanamadı.”