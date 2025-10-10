Yıkımın gölgesinde geri dönüş: Ateşkes sonrası Gazze’de evlere dönüş başladı

Gazze Şeridi’nde ateşkesin devreye girmesiyle birlikte, binlerce Filistinli yıllardır terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye başladı.
Ateşkesin yerel saatle 12.00’de devreye girdiğinin açıklanmasının ardından, güney bölgelerinden Gazze kentindeki evlerine geri dönmek zorunda kalan Filistinliler, özellikle Tel el-Hava Mahallesi’nde saldırıların yol açtığı ağır yıkım ve enkazla karşılaştı.
Bazı Filistinliler ise yanlarına alabildikleri eşyalarla yaya olarak yola çıktı.
İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerde yer alan mahallelerin neredeyse tamamen yok olduğu görüldü.
Gazze kentinin kuzeybatısındaki Nasr bölgesi ile kuzeydoğudaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde binlerce evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, bazı mahallelerin ise buldozerlerle yerle bir edildiği belirtiliyor.
Filistinliler, Gazze’nin güneyinden kuzeyine geçiş için Reşid Caddesi’ni kullanarak evlerine dönmeye devam ederken, kent genelinde altyapı, su ve elektrik hatlarının büyük oranda tahrip olduğu bildiriliyor.
