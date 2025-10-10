Türkiye
Yıkımın gölgesinde geri dönüş: Ateşkes sonrası Gazze’de evlere dönüş başladı
Yıkımın gölgesinde geri dönüş: Ateşkes sonrası Gazze’de evlere dönüş başladı
İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin bugün devreye girmesiyle binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine evlerine dönmeye başladı. Ancak... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
Yıkımın gölgesinde geri dönüş: Ateşkes sonrası Gazze’de evlere dönüş başladı

14:19 10.10.2025
İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin bugün devreye girmesiyle binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine evlerine dönmeye başladı. Ancak dönüş yolu olan Reşid Caddesi İsrail saldırılarıyla hedef alındı, Filistinliler yıkım ve enkazla karşı karşıya kaldı.
Gazze Şeridi’nde ateşkesin devreye girmesiyle birlikte, binlerce Filistinli yıllardır terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye başladı.

Gazze Şeridi’nde ateşkesin devreye girmesiyle birlikte, binlerce Filistinli yıllardır terk etmek zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye başladı.

Ateşkesin yerel saatle 12.00’de devreye girdiğinin açıklanmasının ardından, güney bölgelerinden Gazze kentindeki evlerine geri dönmek zorunda kalan Filistinliler, özellikle Tel el-Hava Mahallesi’nde saldırıların yol açtığı ağır yıkım ve enkazla karşılaştı.

Ateşkesin yerel saatle 12.00’de devreye girdiğinin açıklanmasının ardından, güney bölgelerinden Gazze kentindeki evlerine geri dönmek zorunda kalan Filistinliler, özellikle Tel el-Hava Mahallesi’nde saldırıların yol açtığı ağır yıkım ve enkazla karşılaştı.

Bazı Filistinliler ise yanlarına alabildikleri eşyalarla yaya olarak yola çıktı.

Bazı Filistinliler ise yanlarına alabildikleri eşyalarla yaya olarak yola çıktı.

İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerde yer alan mahallelerin neredeyse tamamen yok olduğu görüldü.

İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerde yer alan mahallelerin neredeyse tamamen yok olduğu görüldü.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Nasr bölgesi ile kuzeydoğudaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde binlerce evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, bazı mahallelerin ise buldozerlerle yerle bir edildiği belirtiliyor.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Nasr bölgesi ile kuzeydoğudaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde binlerce evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, bazı mahallelerin ise buldozerlerle yerle bir edildiği belirtiliyor.

Filistinliler, Gazze’nin güneyinden kuzeyine geçiş için Reşid Caddesi’ni kullanarak evlerine dönmeye devam ederken, kent genelinde altyapı, su ve elektrik hatlarının büyük oranda tahrip olduğu bildiriliyor.

Filistinliler, Gazze’nin güneyinden kuzeyine geçiş için Reşid Caddesi’ni kullanarak evlerine dönmeye devam ederken, kent genelinde altyapı, su ve elektrik hatlarının büyük oranda tahrip olduğu bildiriliyor.

