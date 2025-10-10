Yıkımın gölgesinde geri dönüş: Ateşkes sonrası Gazze’de evlere dönüş başladı

© AA / Saeed M. M. T. Jaras

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Nasr bölgesi ile kuzeydoğudaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde binlerce evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, bazı mahallelerin ise buldozerlerle yerle bir edildiği belirtiliyor.