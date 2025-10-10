https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/turkiyede-son-10-yilda-antidepresan-kullanimi-iki-katina-cikti-her-100-kisiden-6si-kullaniyor-1100086409.html
Türkiye'nin ruh sağlığı karnesi açıklandı: Son 10 yılda antidepresan kullanımı iki katına çıktı
Türkiye'nin ruh sağlığı karnesi açıklandı: Son 10 yılda antidepresan kullanımı iki katına çıktı
Sputnik Türkiye
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Türkiye'nin ruh sağlığı karnesi de ortaya çıktı. 10 yılda antidepresan kullananların sayısı iki katına çıktı.
2025-10-10T13:32+0300
2025-10-10T13:32+0300
2025-10-10T13:33+0300
sağlik
ebru şalcıoğlu
depresyon
maskeli depresyon
antidepresan
10 ekim dünya ruh sağlığı günü
ruh sağlığı
gençlerde ruh sağlığı
dünya ruh sağlığı günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0d96808678d1ba957df3d5d2c554f627.jpg
Türkiye'de son 10 yılda antidepresan kullanımının neredeyse iki katına çıktığını söyleyen İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Türkiye'de her 100 kiyidan 6'sinin antidepresan kullandığını dile getirerek, "Antidepresan kullanımındaki bu sıçrama toplumun kolektif olarak yaşadığı zorlanmayı yansıtıyor” vurgusu yaptı. “Reçetelerin yaklaşık yüzde 70’i kadınlara yazılıyor. Yani antidepresan kullanan her 10 kişiden 7’si kadın" diyen Prof. Dr. Şalcıoğlu, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Türkiye'nin ruh sağlığını değerlendirdi. 10 milyon kutuluk artış yaşandı2010'ların başında her 100 kişiden yaklaşık 3'ünün düzenli antidepresan kullanırken bu sayının şimdi 6'ya yaklaştığını vurgulayan Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, "Pandemiyle birlikte bu artış daha da hızlandı: 2020 sonrası sadece iki yıl içinde piyasaya sürülen antidepresan miktarında yaklaşık 10 milyon kutuluk bir artış yaşandı. Bu veriler, toplumda ruh sağlığı sorunlarının artışıyla birlikte sosyal koşulları ve sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıkları da düşündürüyor" dedi. Antidepresan kullananların yüzde 70’i kadınAntidepresan kullanımında en büyük farkın kadınlarda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şalcıoğlu, şöyle devam etti:Reçetesiz ilaçlara ulaşım kullanımı artırıyorProf. Dr. Şalcıoğlu, bu artışın nedenlerini ise şöyle özetledi:“Ruh sağlığı sorunları hem Türkiye’de hem dünyada artıyor. Pandemi sonrası dönemde, ekonomik kriz, işsizlik, belirsizlik, göç ve doğal afetler gibi toplumsal koşullar, özellikle Türkiye’de kaygı, umutsuzluk ve depresyon gibi ruhsal sorunların daha görünür hale gelmesine yol açtı. Böyle bir ortamda antidepresan kullanımındaki artış bir yönüyle toplumun ruh sağlığına dair farkındalığının artması, damgalayıcı tutumların zayıflaması ve bireylerin yardım arayışına daha açık hale gelmesiyle ilişkili olabilir. Ancak madalyonun öteki yüzünde sistemsel sınırlılıklar var. Süresi kısıtlı poliklinik muayenelerinde, ilaç reçete etmek genellikle en hızlı müdahale biçimi haline geliyor. Birçok kişi terapiye değil, sadece reçeteye ulaşabiliyor.İlaçların bir kısmı reçetesiz temin edilebildiği için, kendi kendine ilaca başlama veya sürdürme davranışı da yaygınlaşıyor. Bu durum, resmi kullanım verilerinin bile ötesinde bir tabloyu işaret ediyor. İlaç daha erişilebilir olsa da araştırmalar, özellikle bilişsel ve davranışçı terapi gibi bilimsel temelli psikoterapi yaklaşımlarının daha uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunduğunu gösteriyor. Ne yazık ki hem maddi hem de yapısal engeller, toplumun geniş kesimlerinin bu tür bilimsel temelli terapilere ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu noktada ilaç endüstrisinin rolü de göz ardı edilemez. Psikolojik sorunların yalnızca biyolojik ya da kimyasal temelli hastalıklar gibi çerçevelenmesi (medikalizasyon), antidepresanların yaygın biçimde önerilmesini kolaylaştırıyor. Elbette ilaç tedavisi bazı durumlarda gerekli ve faydalı olabilir. Ancak bu faydanın bireyler arası farkları, yan etkileri ve alternatif müdahale yolları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir.”Kişi başına düşen antidepresan tüketimi iki yıl içinde yaklaşık yüzde 25 yükseldiPandemiyle birlikte Türkiye’de antidepresan kullanımının belirgin şekilde artığına değinen Prof. Dr. Şalcıoğlu şu bilgileri paylaştı: Türkiye’de antidepresan kullanımı birçok Avrupa ülkesinin gerisinde. Peki neden?Türkiye’deki antidepresan kullanımını dünya genelinde değerlendiren akademisyen, şunları söyledi:“Türkiye’de antidepresan kullanımı artıyor ama hâlâ birçok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz. OECD verilerine göre Türkiye, üye ülkeler arasında antidepresan kullanım oranı en düşük ülkelerden biri. Örneğin, İzlanda, Portekiz, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde kişi başına düşen antidepresan kullanımı Türkiye’nin 3 ila 4 katı kadar. Ancak bu fark, Türkiye’de toplumun daha sağlıklı olduğunu değil, psikoterapiye ve psikiyatrik hizmetlere erişimin daha sınırlı olduğunu gösteriyor da olabilir. Batı ülkelerinde psikoterapi hizmetleri daha yaygın ve erişilebilir düzeyde olduğu için insanlar, Türkiye’de örneğindeki gibi, sadece ilaca yönelmiyor. Yani düşük oranlar her zaman olumlu bir tabloya işaret etmiyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/bilim-insanlari-uyardi-ileri-yasta-baba-olanlarin-cocuklarinda-genetik-hastalik-riski-katlaniyor-1100082569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_30c4517e58e5fdbc804d275e9bb088c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10 ekim ne günü, 10 ekim dünya ruh sağlığı günü, antidepresan kullananların sayısı, 10 ekim dünya ruh sağlığı günü 2025, türkiyede antidepresan kullananların sayısı, kadınlar daha mı çok antidepresan kullanıyor, kim antidepresan kullanıyor
10 ekim ne günü, 10 ekim dünya ruh sağlığı günü, antidepresan kullananların sayısı, 10 ekim dünya ruh sağlığı günü 2025, türkiyede antidepresan kullananların sayısı, kadınlar daha mı çok antidepresan kullanıyor, kim antidepresan kullanıyor
Türkiye'nin ruh sağlığı karnesi açıklandı: Son 10 yılda antidepresan kullanımı iki katına çıktı
13:32 10.10.2025 (güncellendi: 13:33 10.10.2025)
Pandemi sonrası antidepresan kullanımı hızla artarken verilee göre, Türkiye'de antidepresan kullanımı son 10 yılda neredeyse iki katına çıktı. Neredeyse her 100 kişiden 6'sı antidepresan kullanıyor ve kullananların yüzde 70'u kadın.
Türkiye'de son 10 yılda antidepresan kullanımının neredeyse iki katına çıktığını söyleyen İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Türkiye'de her 100 kiyidan 6'sinin antidepresan kullandığını dile getirerek, "Antidepresan kullanımındaki bu sıçrama toplumun kolektif olarak yaşadığı zorlanmayı yansıtıyor” vurgusu yaptı. “Reçetelerin yaklaşık yüzde 70’i kadınlara yazılıyor. Yani antidepresan kullanan her 10 kişiden 7’si kadın" diyen Prof. Dr. Şalcıoğlu, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Türkiye'nin ruh sağlığını değerlendirdi.
10 milyon kutuluk artış yaşandı
2010'ların başında her 100 kişiden yaklaşık 3'ünün düzenli antidepresan kullanırken bu sayının şimdi 6'ya yaklaştığını vurgulayan Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, "Pandemiyle birlikte bu artış daha da hızlandı: 2020 sonrası sadece iki yıl içinde piyasaya sürülen antidepresan miktarında yaklaşık 10 milyon kutuluk bir artış yaşandı. Bu veriler, toplumda ruh sağlığı sorunlarının artışıyla birlikte sosyal koşulları ve sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıkları da düşündürüyor" dedi.
Antidepresan kullananların yüzde 70’i kadın
Antidepresan kullanımında en büyük farkın kadınlarda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şalcıoğlu, şöyle devam etti:
“Reçetelerin yaklaşık yüzde 70’i kadınlara yazılıyor. Yani antidepresan kullanan her 10 kişiden 7’si kadın. Bu fark, kadınların daha fazla ruh sağlığı sorunları geliştirmesinden mi yoksa erkeklere göre tedavi aramaya daha fazla açık olmalarından mı kaynaklanıyor, bu hâlâ tartışmalı bir konu.
Yaş grubunda ise 35 yaş üstü bireyler öne çıkıyor. Özellikle 36-50 yaş aralığında kullanım yaygın. Ancak gençler arasında da son yıllarda artış olduğu gözleniyor. Bu gençlerin gittikçe daha fazla ruh sağlığı sorunları için risk altında olduğuna işaret ediyor.
İllere göre dağılımda dikkat çeken farklar var: Büyükşehirlerde kullanım oranları daha yüksek. Bazı şehirlerde, özellikle batı ve iç Anadolu bölgelerinde, kişi başına düşen antidepresan kullanımı diğer illere göre iki kata kadar çıkabiliyor. Büyük şehirlerde yaşamın zorlukları burada belirleyici bir faktör olabilir.”
Reçetesiz ilaçlara ulaşım kullanımı artırıyor
Prof. Dr. Şalcıoğlu, bu artışın nedenlerini ise şöyle özetledi:
“Ruh sağlığı sorunları hem Türkiye’de hem dünyada artıyor. Pandemi sonrası dönemde, ekonomik kriz, işsizlik, belirsizlik, göç ve doğal afetler gibi toplumsal koşullar, özellikle Türkiye’de kaygı, umutsuzluk ve depresyon gibi ruhsal sorunların daha görünür hale gelmesine yol açtı. Böyle bir ortamda antidepresan kullanımındaki artış bir yönüyle toplumun ruh sağlığına dair farkındalığının artması, damgalayıcı tutumların zayıflaması ve bireylerin yardım arayışına daha açık hale gelmesiyle ilişkili olabilir. Ancak madalyonun öteki yüzünde sistemsel sınırlılıklar var. Süresi kısıtlı poliklinik muayenelerinde, ilaç reçete etmek genellikle en hızlı müdahale biçimi haline geliyor. Birçok kişi terapiye değil, sadece reçeteye ulaşabiliyor.
İlaçların bir kısmı reçetesiz temin edilebildiği için, kendi kendine ilaca başlama veya sürdürme davranışı da yaygınlaşıyor. Bu durum, resmi kullanım verilerinin bile ötesinde bir tabloyu işaret ediyor. İlaç daha erişilebilir olsa da araştırmalar, özellikle bilişsel ve davranışçı terapi gibi bilimsel temelli psikoterapi yaklaşımlarının daha uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunduğunu gösteriyor. Ne yazık ki hem maddi hem de yapısal engeller, toplumun geniş kesimlerinin bu tür bilimsel temelli terapilere ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu noktada ilaç endüstrisinin rolü de göz ardı edilemez. Psikolojik sorunların yalnızca biyolojik ya da kimyasal temelli hastalıklar gibi çerçevelenmesi (medikalizasyon), antidepresanların yaygın biçimde önerilmesini kolaylaştırıyor. Elbette ilaç tedavisi bazı durumlarda gerekli ve faydalı olabilir. Ancak bu faydanın bireyler arası farkları, yan etkileri ve alternatif müdahale yolları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir.”
Kişi başına düşen antidepresan tüketimi iki yıl içinde yaklaşık yüzde 25 yükseldi
Pandemiyle birlikte Türkiye’de antidepresan kullanımının belirgin şekilde artığına değinen Prof. Dr. Şalcıoğlu şu bilgileri paylaştı:
“Kişi başına düşen tüketim sadece iki yıl içinde yaklaşık yüzde 25 yükseldi. Ancak aynı dönemde psikiyatri reçetelerinde düşüş gözlemlendi. Bu da birçok kişinin doktora başvurmadan, kendi kararıyla ilaç kullanmaya yöneldiğini gösteriyor. Nitekim pandemi sırasında dünya genelinde kendi kendine ilaç kullanma oranının yüzde 48’in üzerine çıktığını görüyoruz. Pandemi sırasında ilaç kullanımdaki artışın arkasında kapanmaların yol açtığı yalnızlık ve belirsizlik, hastalığa yakalanma korkusu, kayıplar, ekonomik zorluklar ve işsizlik gibi etkenler var. Ayrıca ev içi çatışmaların artması, kadınların artan bakım yükü ve sosyal desteğin zayıflaması da bu tabloyu derinleştirdi. Antidepresan kullanımındaki bu sıçrama toplumun kolektif olarak yaşadığı zorlanmayı yansıtıyor."
Türkiye’de antidepresan kullanımı birçok Avrupa ülkesinin gerisinde. Peki neden?
Türkiye’deki antidepresan kullanımını dünya genelinde değerlendiren akademisyen, şunları söyledi:
“Türkiye’de antidepresan kullanımı artıyor ama hâlâ birçok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz. OECD verilerine göre Türkiye, üye ülkeler arasında antidepresan kullanım oranı en düşük ülkelerden biri. Örneğin, İzlanda, Portekiz, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde kişi başına düşen antidepresan kullanımı Türkiye’nin 3 ila 4 katı kadar. Ancak bu fark, Türkiye’de toplumun daha sağlıklı olduğunu değil, psikoterapiye ve psikiyatrik hizmetlere erişimin daha sınırlı olduğunu gösteriyor da olabilir. Batı ülkelerinde psikoterapi hizmetleri daha yaygın ve erişilebilir düzeyde olduğu için insanlar, Türkiye’de örneğindeki gibi, sadece ilaca yönelmiyor. Yani düşük oranlar her zaman olumlu bir tabloya işaret etmiyor.”