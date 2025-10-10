https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/turkiyede-son-10-yilda-antidepresan-kullanimi-iki-katina-cikti-her-100-kisiden-6si-kullaniyor-1100086409.html

Türkiye'nin ruh sağlığı karnesi açıklandı: Son 10 yılda antidepresan kullanımı iki katına çıktı

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Türkiye'nin ruh sağlığı karnesi de ortaya çıktı. 10 yılda antidepresan kullananların sayısı iki katına çıktı.

Türkiye'de son 10 yılda antidepresan kullanımının neredeyse iki katına çıktığını söyleyen İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Türkiye'de her 100 kiyidan 6'sinin antidepresan kullandığını dile getirerek, "Antidepresan kullanımındaki bu sıçrama toplumun kolektif olarak yaşadığı zorlanmayı yansıtıyor” vurgusu yaptı. “Reçetelerin yaklaşık yüzde 70’i kadınlara yazılıyor. Yani antidepresan kullanan her 10 kişiden 7’si kadın" diyen Prof. Dr. Şalcıoğlu, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Türkiye'nin ruh sağlığını değerlendirdi. 10 milyon kutuluk artış yaşandı2010'ların başında her 100 kişiden yaklaşık 3'ünün düzenli antidepresan kullanırken bu sayının şimdi 6'ya yaklaştığını vurgulayan Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, "Pandemiyle birlikte bu artış daha da hızlandı: 2020 sonrası sadece iki yıl içinde piyasaya sürülen antidepresan miktarında yaklaşık 10 milyon kutuluk bir artış yaşandı. Bu veriler, toplumda ruh sağlığı sorunlarının artışıyla birlikte sosyal koşulları ve sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıkları da düşündürüyor" dedi. Antidepresan kullananların yüzde 70’i kadınAntidepresan kullanımında en büyük farkın kadınlarda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şalcıoğlu, şöyle devam etti:Reçetesiz ilaçlara ulaşım kullanımı artırıyorProf. Dr. Şalcıoğlu, bu artışın nedenlerini ise şöyle özetledi:“Ruh sağlığı sorunları hem Türkiye’de hem dünyada artıyor. Pandemi sonrası dönemde, ekonomik kriz, işsizlik, belirsizlik, göç ve doğal afetler gibi toplumsal koşullar, özellikle Türkiye’de kaygı, umutsuzluk ve depresyon gibi ruhsal sorunların daha görünür hale gelmesine yol açtı. Böyle bir ortamda antidepresan kullanımındaki artış bir yönüyle toplumun ruh sağlığına dair farkındalığının artması, damgalayıcı tutumların zayıflaması ve bireylerin yardım arayışına daha açık hale gelmesiyle ilişkili olabilir. Ancak madalyonun öteki yüzünde sistemsel sınırlılıklar var. Süresi kısıtlı poliklinik muayenelerinde, ilaç reçete etmek genellikle en hızlı müdahale biçimi haline geliyor. Birçok kişi terapiye değil, sadece reçeteye ulaşabiliyor.İlaçların bir kısmı reçetesiz temin edilebildiği için, kendi kendine ilaca başlama veya sürdürme davranışı da yaygınlaşıyor. Bu durum, resmi kullanım verilerinin bile ötesinde bir tabloyu işaret ediyor. İlaç daha erişilebilir olsa da araştırmalar, özellikle bilişsel ve davranışçı terapi gibi bilimsel temelli psikoterapi yaklaşımlarının daha uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunduğunu gösteriyor. Ne yazık ki hem maddi hem de yapısal engeller, toplumun geniş kesimlerinin bu tür bilimsel temelli terapilere ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu noktada ilaç endüstrisinin rolü de göz ardı edilemez. Psikolojik sorunların yalnızca biyolojik ya da kimyasal temelli hastalıklar gibi çerçevelenmesi (medikalizasyon), antidepresanların yaygın biçimde önerilmesini kolaylaştırıyor. Elbette ilaç tedavisi bazı durumlarda gerekli ve faydalı olabilir. Ancak bu faydanın bireyler arası farkları, yan etkileri ve alternatif müdahale yolları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir.”Kişi başına düşen antidepresan tüketimi iki yıl içinde yaklaşık yüzde 25 yükseldiPandemiyle birlikte Türkiye’de antidepresan kullanımının belirgin şekilde artığına değinen Prof. Dr. Şalcıoğlu şu bilgileri paylaştı: Türkiye’de antidepresan kullanımı birçok Avrupa ülkesinin gerisinde. Peki neden?Türkiye’deki antidepresan kullanımını dünya genelinde değerlendiren akademisyen, şunları söyledi:“Türkiye’de antidepresan kullanımı artıyor ama hâlâ birçok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz. OECD verilerine göre Türkiye, üye ülkeler arasında antidepresan kullanım oranı en düşük ülkelerden biri. Örneğin, İzlanda, Portekiz, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde kişi başına düşen antidepresan kullanımı Türkiye’nin 3 ila 4 katı kadar. Ancak bu fark, Türkiye’de toplumun daha sağlıklı olduğunu değil, psikoterapiye ve psikiyatrik hizmetlere erişimin daha sınırlı olduğunu gösteriyor da olabilir. Batı ülkelerinde psikoterapi hizmetleri daha yaygın ve erişilebilir düzeyde olduğu için insanlar, Türkiye’de örneğindeki gibi, sadece ilaca yönelmiyor. Yani düşük oranlar her zaman olumlu bir tabloya işaret etmiyor.”

