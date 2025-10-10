https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/ocak-ayi-gibi-hissettirecek-meteoroloji-uzmani-kar-yagacak-bolgeleri-acikladi-1100084669.html

'Ocak ayı gibi hissettirecek': Meteoroloji uzmanı kar yağacak bölgeleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları bu hafta sonu mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek. Bazı bölgelerde ise kar... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına inecek.Yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Vatandaşlara sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Meteoroloji uzmanından uyarı: 'Hafta sonu oldukça hareketli'Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, hafta sonuna dair yaptığı değerlendirmede soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Çalışkan, “Karadeniz üzerinden soğuk hava girişi olacak. Ekim ayı gibi değil, Aralık-Ocak gibi hissettirecek. Yarın rüzgarın etkisiyle Egeliler bile üşüyecek. İstanbul’da yağmurlu hava var, sıcaklık 14-15 derece hissedilecek. Edirne ve Çanakkale etkilenmeyecek” dedi.Kar yağacak bölgeler açıklandıÇalışkan, kar beklenen bölgeleri de tek tek sıraladı:“Batı Karadeniz’de yağışlar şiddetli olacak. Kastamonu, Bolu ve Kartalkaya gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Oralara gidecek olanların tedbirli olması gerekiyor.Bu sistem daha sonra Sivas, Kayseri, Erzurum ve Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine ilerleyecek. Soğuk hava geçişi yaşanacak ancak ardından kısa süreli bir ısınma bekleniyor.”Uzman, Doğu Karadeniz’de pazar günü su baskınları olabileceğini belirterek, “Adana ve Hatay çevresinde de yağış geçişleri olacak. Pazartesi itibarıyla ise ülke genelinde yağışlar etkisini kaybedecek” ifadelerini kullandı.

