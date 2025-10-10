Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Necmettin Çalışkan: İsrail bizi secde pozisyonunda bekletti
Necmettin Çalışkan: İsrail bizi secde pozisyonunda bekletti
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Mehmet Kurt oldu.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gazze’ye doğru yola çıkan Sumud Filosu’ndan İsrail tarafından alıkonulmasının detaylarını ilk kez canlı yayında aktardı. Mehmet Kurt ise ölmediğini nasıl ispatladığını anlattı.Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi:
Necmettin Çalışkan: İsrail bizi secde pozisyonunda bekletti

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Mehmet Kurt oldu.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gazze’ye doğru yola çıkan Sumud Filosu’ndan İsrail tarafından alıkonulmasının detaylarını ilk kez canlı yayında aktardı. Mehmet Kurt ise ölmediğini nasıl ispatladığını anlattı.
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi:
Bir gece sabaha karşı ani bahsedilen zil çaldı. 3 helikopter gemiye el koydular bizleri teslim aldılar. 15 saat sonra limana ulaştık. Limana ulaştıktan sonra İsrail’in vahşi yüzüyle karşılaştık. Toplam 70 gönüllüydük. Çok sert bir müdahaleyle karşılandık. İsrail’in gerçek yüzünün görünmesi sağlandı. 2 ile 4 saat arasında limanda yüzüstü çökerterek, namazdaki secde gibi kimisi kelepçeli kimisi kelepçesiz bekletildi.
