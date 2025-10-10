https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/filistin-halkinin-mucadelesi-acisindan-en-az-35-yil-geriye-gidildi-1100081809.html
'Filistin halkının mücadelesi açısından en az 35 yıl geriye gidildi'
'Filistin halkının mücadelesi açısından en az 35 yıl geriye gidildi'
Araştırmacı yazar Emir Aşnas'a göre Trump'ın Gazze planına verilen destek, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devleti davasından taviz... 10.10.2025
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan anlaşmaya "hayır" oyu verdi. Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildiİsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı. Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı. İsrail Ordu Radyosu ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazdı. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor. İsrail ordusunun basın ofisi, AA muhabirinin ateşkese rağmen Gazze'deki patlamaların sürmesinin nedenine ilişkin yazılı sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Öte yandan Times Of Israel gazetesinde çıkan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırısı eşliğinde yaptığı belirtildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'deki kısmi çekilmesinin saat 12'de tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.Gazze’de ateşkesi, Trump planını, Türkiye’nin rolünü, Suriye’deki seçimleri ve son gelişmeleri Araştırmacı Yazar Emir Aşnas ile konuştuk.‘Türkiye’nin Mısır ve Katar ile birlikte Gazze’deki görev gücüne katılacağı açıklandı’Gazze’de ateşkes planının aşamalarını değerlendiren Emir Aşnas, Türkiye’nin arabuluculuk haricinde Gazze imarında da rol oynayabileceğini belirtti:‘Trump-Netanyahu planı net bir şekilde Filistin devleti öngörmüyor’Emir Aşnas’a göre Trump planının desteklenmesiyle birlikte, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına dayanan Filistin davasından taviz verilmiş oldu:‘Şara, neredeyse tüm adayları kendisi belirledi’Suriye’de yapılan parlamento seçimlerinin Ahmed eş-Şara’ya meşruiyet kazandırmayı amaçladığını ifade eden Emir Aşnas, diğer yandan seçimlerde adayların çoğunun Şara tarafından belirlendiğini kaydetti:
'Filistin halkının mücadelesi açısından en az 35 yıl geriye gidildi'
Araştırmacı yazar Emir Aşnas'a göre Trump'ın Gazze planına verilen destek, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devleti davasından taviz vermek anlamına geliyor. Suriye'deki seçimlerin de demokratik olmaktan uzak olduğunu ifade eden Aşnas, Ahmed eş-Şara'nın neredeyse tüm parlamentoyu belirlediğini aktardı.
