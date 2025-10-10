'Filistin halkının mücadelesi açısından en az 35 yıl geriye gidildi'

“Bugün ilan edilen Gazze ateşkesi, kısa süre önce açıklanan Trump-Netanyahu planından ayrı düşünülmemeli. Trump’ın Nobel Barış Ödülü alma isteği var. Komik ve saçma gelebilir fakat Nobel’in siyasi ve sosyal bilimler ödülleri, edebiyat dahil, hep tartışmalı olmuştur. Barack Obama’ya daha seçildiği gün Nobel Barış Ödülü vermişlerdi o da Ortadoğu’yu karıştırarak bu ödülü hak ettiğini göstermişti. Trump hak etmiyor mu peki? O da en az Obama kadar hak ediyor. Tabii Trump başlatmadı Gazze saldırılarını. Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısından sonraki soykırım savaşını Joe Biden başlattı. Fakat Trump da şüphesiz onlardan çok farklı değil. Sadece yöntemleri ve söylemleri farklı. Bu konuda Amerikan yönetiminde değişiklik öngörmüyorum. Çoğu kişinin düşündüğünün aksine Cumhuriyetçi Parti’den seçilen başkanlar, İsrail hükümetlerine karşı sözünü daha çok geçirebilen başkanlar olmuştur. Trump da dolayısıyla bu açıdan istisna değil. Kendine has nitelikleri var. Nevi şahsına münhasır bir kişilik. Ateşkese dönersek, bu anlaşma hala pişmekte. Birçok şeyi öğrendik ama tartışmalı konular hala var. Şunu anlıyoruz ki, 72 saat içinde esir değişimi olacak. Tahminen bu haftasonu esir veya rehineler, canlı veya ölü olarak takas edilecek. Ölülerle ilgili de ayrı bir tartışma var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 20 civarı sağ İsrailli rehine serbest bırakılacak. Bunun karşılığında da 250 kadar İsrail yargısı tarafından müebbet hapisle cezalandırılmış Filistinli serbest bırakılacak. Diğer yandan 7 Ekim 2023 harekatına katılmadığı halde İsrail tarafından tutuklanan bin 700 kadar Gazze sakini serbest bırakılacak. Yine 22 civarında 18 yaşının altında Filistinli var, onlar da serbest bırakılacak. Filistin tarafından 360 cenaze, İsrail tarafından da 28 civarında cenaze teslim edilecek.

Bu, Trump-Netanyahu planının birinci aşaması olacak. Peki bundan sonra ne olacak? Öncelikle bu birinci aşamayı küçümsemiyorum. Gazze halkının bu kadar büyük bir soykırıma uğrayıp insanlık dışı şartlarda yaşamaktan kurtulması çok önemli bir gelişme. Peki ondan sonra ne olacak? Orada tartışma daha da büyüyecek. Çünkü burada Trump-Netanyahu tarafından açıklanan ve Türkiye dahil sekiz Sünni ülkenin destek açıkladığı plana bakmamız gerekiyor. O plana göre ne olacağı anlaşılıyor. Tüm bunlarla oynanacak, onu anlıyorum. Netanyahu da dünkü açıklamasında bunun kendisi için bir zafer olduğunu söyledi. Hamas aynı vurguyla olmasa da benzer bir iddiada bulunuyor. İsrail’in bugüne kadar olduğu gibi sürekli olarak anlaşmaları ihlal etmesi sebebiyle Hamas bu ihtimalden endişe ediyor. Hatta Hamas’ı, İsrail’in anlaşmaya uyacağı konusunda Türkiye’nin ikna ettiği iddia ediliyor. Türkiye’nin Mısır ve Katar ile birlikte Gazze’deki görev gücüne katılacağı açıklandı. Hatta Türkiye’nin Ortadoğu’daki geleneksel rolü olarak Türkiye sermayesinin temennisi belirtildi: Gazze’nin imarında yer almak. Türk müteahhitlerine yeni bir iş kapısı açıldığını söyleyebiliriz.”