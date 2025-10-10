https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/fifa-baskani-infantino-duyurdu-dunya-kupasi-ve-futbol-takvimini-ilgilendiriyor-1100075974.html

FIFA Başkanı Infantino duyurdu: Dünya Kupası ve futbol takvimini ilgilendiriyor

10.10.2025

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Dünya Kupası ve futbol takvimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Infantino, bazı ülkelerde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların futbolu zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:FIFA Başkanı, futbol takviminin yeniden düzenlenebileceğine işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:Infantino, küresel futbol takviminin dengelenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:Infantino, 2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’na da değinerek, mart ve ekim aylarının küresel takvim açısından daha uygun olabileceğini ifade etti.

