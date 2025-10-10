Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/fifa-baskani-infantino-duyurdu-dunya-kupasi-ve-futbol-takvimini-ilgilendiriyor-1100075974.html
FIFA Başkanı Infantino duyurdu: Dünya Kupası ve futbol takvimini ilgilendiriyor
FIFA Başkanı Infantino duyurdu: Dünya Kupası ve futbol takvimini ilgilendiriyor
Sputnik Türkiye
FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası ve futbol takviminin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Infantino, futbol takvimiyle ilgili "açık fikirli"... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T08:35+0300
2025-10-10T08:36+0300
spor
fifa
dünya kupası
gianni infantino
fifa başkanı gianni infantino
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100075817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda5a138e4ce1ab9e1e55bc0d2f38596.jpg
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Dünya Kupası ve futbol takvimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Infantino, bazı ülkelerde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların futbolu zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:FIFA Başkanı, futbol takviminin yeniden düzenlenebileceğine işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:Infantino, küresel futbol takviminin dengelenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:Infantino, 2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’na da değinerek, mart ve ekim aylarının küresel takvim açısından daha uygun olabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/fenerbahce-icin-carpici-transfer-iddiasi-ara-donem-bekleniyor-1100074792.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100075817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f33a3f3c1fa61e2683c83e11d7c8e7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, dünya kupası, gianni infantino, fifa başkanı gianni infantino
fifa, dünya kupası, gianni infantino, fifa başkanı gianni infantino

FIFA Başkanı Infantino duyurdu: Dünya Kupası ve futbol takvimini ilgilendiriyor

08:35 10.10.2025 (güncellendi: 08:36 10.10.2025)
© AA / Erkin KeçiFIFA Başkanı Gianni Infantino
FIFA Başkanı Gianni Infantino - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© AA / Erkin Keçi
Abone ol
FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası ve futbol takviminin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Infantino, futbol takvimiyle ilgili "açık fikirli" olmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu" dedi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Dünya Kupası ve futbol takvimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Infantino, bazı ülkelerde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların futbolu zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Zaten bu konunun detaylarına girmiş durumdayız, sürekli tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde temmuz ayında futbol oynamak aşırı sıcak olabiliyor, bu yüzden belki yeniden düşünmemiz gerekiyor.”
FIFA Başkanı, futbol takviminin yeniden düzenlenebileceğine işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:
“Futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa’da çok da verimli kullanılmıyor. Belki takvimi daha iyi optimize etmenin yolları vardır ama biz hâlâ tartışma aşamasındayız, sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz. Sadece açık fikirli olmalıyız.”
Infantino, küresel futbol takviminin dengelenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Gerçek şu ki, dünyanın her yerinde aynı anda futbol oynamak istiyorsan bunu muhtemelen mart ya da ekim aylarında yapmalısın. Çünkü aralıkta dünyanın bir kısmında, temmuzda ise başka bir kısmında futbol oynamak mümkün değil.”
“Milli takım turnuvaları, oyuncu serbest bırakma takvimi ve kulüp organizasyonlarını konuşurken tüm bu unsurları göz önünde bulundurmalı ve herkesin yararına olacak bir denge kurmalıyız. Ortada çok şey var.”
Infantino, 2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’na da değinerek, mart ve ekim aylarının küresel takvim açısından daha uygun olabileceğini ifade etti.
Dusan Vlahovic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
SPOR
Fenerbahçe için çarpıcı transfer iddiası: Ara dönem bekleniyor
07:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала