FIFA Başkanı Infantino duyurdu: Dünya Kupası ve futbol takvimini ilgilendiriyor
08:35 10.10.2025 (güncellendi: 08:36 10.10.2025)
FIFA Başkanı Gianni Infantino
© AA / Erkin Keçi
FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası ve futbol takviminin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Infantino, futbol takvimiyle ilgili "açık fikirli" olmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu" dedi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Dünya Kupası ve futbol takvimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Infantino, bazı ülkelerde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların futbolu zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Zaten bu konunun detaylarına girmiş durumdayız, sürekli tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde temmuz ayında futbol oynamak aşırı sıcak olabiliyor, bu yüzden belki yeniden düşünmemiz gerekiyor.”
FIFA Başkanı, futbol takviminin yeniden düzenlenebileceğine işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:
“Futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa’da çok da verimli kullanılmıyor. Belki takvimi daha iyi optimize etmenin yolları vardır ama biz hâlâ tartışma aşamasındayız, sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz. Sadece açık fikirli olmalıyız.”
Infantino, küresel futbol takviminin dengelenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Gerçek şu ki, dünyanın her yerinde aynı anda futbol oynamak istiyorsan bunu muhtemelen mart ya da ekim aylarında yapmalısın. Çünkü aralıkta dünyanın bir kısmında, temmuzda ise başka bir kısmında futbol oynamak mümkün değil.”
“Milli takım turnuvaları, oyuncu serbest bırakma takvimi ve kulüp organizasyonlarını konuşurken tüm bu unsurları göz önünde bulundurmalı ve herkesin yararına olacak bir denge kurmalıyız. Ortada çok şey var.”
Infantino, 2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’na da değinerek, mart ve ekim aylarının küresel takvim açısından daha uygun olabileceğini ifade etti.