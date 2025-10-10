Türkiye
Ankara'da Rus edebiyatı rüzgarı: 22'nci Kitap Fuarı'nın onur konuğu Rusya
Ankara’da Rus edebiyatı rüzgarı: 22’nci Kitap Fuarı’nın onur konuğu Rusya
Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium'da kitapseverlerle buluşuyor. Fuarın onur konuğu ülkesi ise Rusya oldu. Rus edebiyatının damgasını vurduğu fuarda, Rus yazarlar ve Rus edebiyatına katkı sağlayan çevirmenler okurlarıyla buluştu.
Ankara Kitap Fuarı bu yıl 3-12 Eylül tarihleri arasında kitapseverlere kapılarını açtı. Rusya’nın onur konuğu olduğu fuarda, kitapseverler Rus edebiyatının örneklerine büyük ilgi gösterdi. Rus Evi Ankara ile Rusya Yazarlar Birliği’nin ortak standında bu yıl yoğun bir program kitapseverlerle buluştu. Rusya Yazarlar Birliği Başkanı ünlü yazar Yuriy Polyakov başkanlığında Ankara’ya geniş bir yazar heyeti geldi. Heyette; çağdaş Rus şiirinin temsilcileri Anna Revyakina, İgor Karaulov, Aleksandr Pelevin, Aleksey Ostudin, çocuk edebiyatı yazarları Violetta Minina ve Viktoriya Tatur, tarihçi Artyom Drabkin ile yazar Dmitri Orehov da yer aldı.Fuar kapsamında Türkçeye çevrilen eserlerin tanıtımları da yapıldı. Aleksandr Pelevin’in “Pokrov-17”, Dmitri Orehov’un “Turnalar”, A.V. İsayev ve A.V. Drabkin’in “Büyük Vatanseverlik Savaşı. 1941–1945” adlı kitapları ilk kez okurlarla buluştu. Ayrıca Donbass ve Özel Askeri Operasyon üzerine şiirlerin yer aldığı “Savaşın Ölümsüz Dili” antolojisi de tanıtıldı.‘Rus-Türk kültürüne katkı sağlandı’Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko fuara ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada “Rusya'dan çok Rus yazar geldi. Türk akademisyenler, Rus dili ve edebiyatı uzmanları ve Türk tercümanlar da buraya geldi. Hem kitap tanıtımı, hem Pushkin, Dostoyevski ve Tolstoy hakkında en iyi Türk profesörler burada konuşmalar yaptı. Hem Rusça, hem Türkçe hem Kırım Tatarca kitaplarımız var. Biz çok mutluyuz bunun için ve umarım bu fuar Rusya ve Türkiye kültür ilişkileri için çok katkı verdi” ifadelerini kullandı.'Kültür kodlarımız benzer'Fuar kapsamında “çok kutuplu dünyada Rusya ve Türkiye” başlıklı yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Rusya Maslahatgüzarı Aleksey İvanov şunları söyledi:
Ankara’da Rus edebiyatı rüzgarı: 22’nci Kitap Fuarı’nın onur konuğu Rusya

Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium’da kitapseverlerle buluşuyor. Fuarın onur konuğu ülkesi ise Rusya oldu. Rus edebiyatının damgasını vurduğu fuarda, Rus yazarlar ve Rus edebiyatına katkı sağlayan çevirmenler okurlarıyla buluştu.
Ankara Kitap Fuarı bu yıl 3-12 Eylül tarihleri arasında kitapseverlere kapılarını açtı. Rusya’nın onur konuğu olduğu fuarda, kitapseverler Rus edebiyatının örneklerine büyük ilgi gösterdi. Rus Evi Ankara ile Rusya Yazarlar Birliği’nin ortak standında bu yıl yoğun bir program kitapseverlerle buluştu. Rusya Yazarlar Birliği Başkanı ünlü yazar Yuriy Polyakov başkanlığında Ankara’ya geniş bir yazar heyeti geldi. Heyette; çağdaş Rus şiirinin temsilcileri Anna Revyakina, İgor Karaulov, Aleksandr Pelevin, Aleksey Ostudin, çocuk edebiyatı yazarları Violetta Minina ve Viktoriya Tatur, tarihçi Artyom Drabkin ile yazar Dmitri Orehov da yer aldı.
Fuar kapsamında Türkçeye çevrilen eserlerin tanıtımları da yapıldı. Aleksandr Pelevin’in “Pokrov-17”, Dmitri Orehov’un “Turnalar”, A.V. İsayev ve A.V. Drabkin’in “Büyük Vatanseverlik Savaşı. 1941–1945” adlı kitapları ilk kez okurlarla buluştu. Ayrıca Donbass ve Özel Askeri Operasyon üzerine şiirlerin yer aldığı “Savaşın Ölümsüz Dili” antolojisi de tanıtıldı.

‘Rus-Türk kültürüne katkı sağlandı’

Rus Evi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko fuara ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada “Rusya'dan çok Rus yazar geldi. Türk akademisyenler, Rus dili ve edebiyatı uzmanları ve Türk tercümanlar da buraya geldi. Hem kitap tanıtımı, hem Pushkin, Dostoyevski ve Tolstoy hakkında en iyi Türk profesörler burada konuşmalar yaptı. Hem Rusça, hem Türkçe hem Kırım Tatarca kitaplarımız var. Biz çok mutluyuz bunun için ve umarım bu fuar Rusya ve Türkiye kültür ilişkileri için çok katkı verdi” ifadelerini kullandı.

'Kültür kodlarımız benzer'

Fuar kapsamında “çok kutuplu dünyada Rusya ve Türkiye” başlıklı yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Rusya Maslahatgüzarı Aleksey İvanov şunları söyledi:

“Bununla birlikte, ülkelerimizin ortak noktalar bulmayı öğrenmiş olgun partnerler olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Koşullu olarak, işbirliğimizin dayandığı üç temel direği bile ayırt edebiliriz: Güçlü bir hükümetler arası anlaşmalar tabanı, Rusya ile Türkiye liderleri arasındaki güvene dayalı ilişkiler ve insanlar arasındaki genişletilmiş temaslar. Benzer bir kültürel kodumuz, yüzyıllara dayanan, her ne kadar karmaşık olsa da ortak bir tarihimiz olduğu ve ayrıca Avrasya kıtasında komşu olduğumuz için tüm anlaşmazlıkları aşacağımıza eminim.”

