Donald Trump, Nobel Barış Ödülü için zemin mi hazırlıyor?
2025-10-10T09:25+0300
2025-10-10T09:25+0300
2025-10-10T09:34+0300
ABD Başkanı Donald Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından gelen notta, "Anlaşmayı duyurabilmek için Truth Social gönderisini yakında onaylamanız gerekiyor" denildi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Marco Rubio tarafından Donald Trump’a verilen not hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
2025
haber, radyo sputnik, radyo, radyo, marco rubio, donald trump, abd, i̇srail, filistin, truth social, ateşkes, haberler, abd, gazze, nobel barış ödülü, washington
09:25 10.10.2025 (güncellendi: 09:34 10.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında Gazze konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantı sırasında Marco Rubio, Gazze anlaşmasıyla ilgili el yazısıyla yazılmış bir notla Trump'ın sözünü kesti.
ABD Başkanı Donald Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından gelen notta, "Anlaşmayı duyurabilmek için Truth Social gönderisini yakında onaylamanız gerekiyor" denildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Marco Rubio tarafından Donald Trump’a verilen not hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Amerikan Başkanı Donald Trump, Marco Rubio ile bir kulak fiskosu yapıyor. Bu sırada kamera Trump’ın önündeki belgeye odaklanıyor. Marco Rubio’nun getirdiği notta, ‘Sayın Başkan, anlaşmayı ilk siz duyurabilirsiniz. Truth Social paylaşımınızı onaylamanız gerekiyor’ ifadeleri yer alıyor. Bu not, Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili. Rubio, Trump’a ilk açıklamayı yapması için bir jestte bulunuyor. Metinde de bu açıkça görülüyor. Bu tür durumlarda barış veya ateşkes anlaşmasını taraflardan herhangi biri açıklayabilir. Ancak burada aslan payını Donald Trump’a veriyorlar. Neden Trump açıklıyor? Çünkü bu tür anlaşmaların duyurulması siyasi anlamda bir güç göstergesi sayılıyor. Trump, bu anlaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda 9 yılda 8 savaş bitirdim ifadesini kullandı. Ben saydım, 8 savaş yok. Geçmiş dönemi de kapsayarak söylüyor. Aslında iki ya da üç savaş var. Diğerlerinin nerede cereyan ettiğini bilmiyoruz. Nepal’de, Uzak Doğu’da ya da Tayland ile Kamboçya arasındaki küçük çatışmaları kastediyorsa Amerika’nın oralara en ufak bir müdahalesi olmamıştır. Ama Trump öyle diyorsa öyledir. Nobel alabilmek için kendisine zemin oluşturuyor.