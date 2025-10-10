Donald Trump, Nobel Barış Ödülü için zemin mi hazırlıyor?

Amerikan Başkanı Donald Trump, Marco Rubio ile bir kulak fiskosu yapıyor. Bu sırada kamera Trump’ın önündeki belgeye odaklanıyor. Marco Rubio’nun getirdiği notta, ‘Sayın Başkan, anlaşmayı ilk siz duyurabilirsiniz. Truth Social paylaşımınızı onaylamanız gerekiyor’ ifadeleri yer alıyor. Bu not, Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili. Rubio, Trump’a ilk açıklamayı yapması için bir jestte bulunuyor. Metinde de bu açıkça görülüyor. Bu tür durumlarda barış veya ateşkes anlaşmasını taraflardan herhangi biri açıklayabilir. Ancak burada aslan payını Donald Trump’a veriyorlar. Neden Trump açıklıyor? Çünkü bu tür anlaşmaların duyurulması siyasi anlamda bir güç göstergesi sayılıyor. Trump, bu anlaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda 9 yılda 8 savaş bitirdim ifadesini kullandı. Ben saydım, 8 savaş yok. Geçmiş dönemi de kapsayarak söylüyor. Aslında iki ya da üç savaş var. Diğerlerinin nerede cereyan ettiğini bilmiyoruz. Nepal’de, Uzak Doğu’da ya da Tayland ile Kamboçya arasındaki küçük çatışmaları kastediyorsa Amerika’nın oralara en ufak bir müdahalesi olmamıştır. Ama Trump öyle diyorsa öyledir. Nobel alabilmek için kendisine zemin oluşturuyor.