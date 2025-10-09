Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tuzla-tersaneler-bolgesinde-gemi-yan-yatti-1-isci-hayatini-kaybetti-1100066372.html
Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti
Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla'daki tersaneler bölgesinde bir geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple yan yatması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler ise... 09.10.2025
türki̇ye
i̇stanbul
tuzla
tuzla belediyesi
gemi
gemi arızası
gemi kazası
gemi enkazı
gemi tersanesi
gemi kaptanı
İstanbul Tuzla’daki tersaneler bölgesinde bir gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Meydana gelen kazada bir işçi yaşamını yitirirken, bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190430/tuzlada-tersane-yangini-1038900106.html
türki̇ye
i̇stanbul
tuzla
i̇stanbul, tuzla, tuzla belediyesi, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi tersanesi, gemi kaptanı, işçi
i̇stanbul, tuzla, tuzla belediyesi, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi tersanesi, gemi kaptanı, işçi

Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti

18:04 09.10.2025
Tuzla Tersane - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
İstanbul Tuzla’daki tersaneler bölgesinde bir geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple yan yatması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler ise yaralandı.
İstanbul Tuzla’daki tersaneler bölgesinde bir gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.
Meydana gelen kazada bir işçi yaşamını yitirirken, bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tuzla'da tersane yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2019
