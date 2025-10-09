https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/tuzla-tersaneler-bolgesinde-gemi-yan-yatti-1-isci-hayatini-kaybetti-1100066372.html
Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul Tuzla’daki tersaneler bölgesinde bir geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple yan yatması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler ise... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla’daki tersaneler bölgesinde bir gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Meydana gelen kazada bir işçi yaşamını yitirirken, bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Tuzla’daki tersaneler bölgesinde bir gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.
Meydana gelen kazada bir işçi yaşamını yitirirken, bazı işçilerin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.