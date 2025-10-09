Sinan Sungur: MİT, CIA ve MOSSAD ile Suriye sahasında kapışıyor

ABD’liler her koşulda ‘istikrar istiyoruz’ diyorlar. Ama bu kadar. Bundan sonrası için herhangi bir katkı vermiyorlar. Bunun nasıl olacağı konusunda bir dayatma da gerekiyor. 10 Mart Mutabakatı’nda SDG entegrasyona imza attı. Şam yönetimine tabii olmaya imza attı. Ardından Halep’te gerginlikler yaşandı. Halep ile ilgili uzlaşma metnini de imzaladılar. Fakat aradan geçen zamanda SDG verdiği sözü tutmadı. Bunun temeli de büyükelçi Barrack’ın inişli çıkışlı açıklamaları oldu. Açıklamalarını şöyle değerlendirebiliriz: Mücadele ederseniz kazanırsınız şeklinde yorumları var. SDG’nin ne anladığını özetlemiş oldum. Geçtiğimiz hafta Barrack, Mazlum Abdi ve yöneticilerle görüştü. Fotoğraf verildi. Suriye’de seçim yapıldı. Sonucunda ülkedeki birçok yapı ve grup meclise taşındı. Seçimin ertesinde Halep’te gerginlik oldu. SDG medyasının 10 Mart’ı kabul etmediğini ve teslim olmayacaklarını ifade ettiğini görüyoruz. Oysa burada bir bütünlük için entegrasyon süreci söz konusu. Suriye’nin yönetiminde de söz hakkı almalarında bir fırsat da var aslında. Blok olarak Suriye ordusunda yer almaları mümkün değil. Öcalan’ın yaptığı açıklamaları PYD’nin lideri bizim anladığımız gibi anlamıyor ve SDG’yi YPG’yi PKK’nın içinde görmüyor ve ‘bize böyle bir çağrı yapmadı’ diyor. Gidişatın çok da istedikleri gibi olmadıklarını görüyorlar. Ankara’nın baskısı devam edecek ve Suriye’de Şam’ın güçlenmesi tehsis edilecek. Bahçeli’nin açıklamalarını da Suriye’ye dönük okumak lazım. Öcalan’ın komisyon ile görüşmesini çok net tanımladı. Suriye’de olası bir süreçte biz elimizden geleni yaptık mesajını net şekilde dile getirdi. Örgüt, eğer kurucu liderinin bu mesajlarını net ve somut bir şekilde anlayarak silah bırakmıyorsa, bulunduğu ülkenin otoristesine isyan ediyorsa mesajlar yerine gitmemiş oluyor. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve tüm kapıları zorlamış durumda. Bundan sonra Suriye’de yaşanan gelişmelerde Türkiye’nin tavrı çok net. Şam yönetimiyle bildiğimiz mutabakatlar var bilmediklerimiz de olabilir. Suriye’nin dört parçaya bölünmesi Türkiye’yi çok rahatsız eder. Katı bir tutum devam edecek. Zaten PKK dünyada da bitti. Türkiye dışına çıktı. Sayıları belli. Kandil’e ve Suriye’ye çıkış yaptı. Öcalan’ın çağrısının ne anlama geldiğini herkesin kabul etmesi lazım. Örgütün tasfiye olduğunu duyuyoruz. Bunun aktörleri belli. Salih Müslim ve Mazlum Abdi. Çaresiz bir şekilde bağlı olduğu ülkenin ordusuna katılacak ve merkezi hükümetin içerisinde olmayı kabul edecekler. Aksi halde Türkiye’nin her türlü olasılığı aklına getirme ve gerçekleştirme imkanı söz konusudur. İsrail, SDG’yi bölgedeki başka bir alana kaydırmak için hazırlık yapıyor olabilir. İran’la yaşayacağı çatışmaya dahil etmek istiyor olabilir. Türkiye bu noktada bölgedeki bütün hareketleri takip edebilecek teknolojiye sahip.