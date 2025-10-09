Sinan Sungur: MİT, CIA ve MOSSAD ile Suriye sahasında kapışıyor
bölgenin kalbi
Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz ve Gazeteci Sinan Sungur, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Akademisyen Mehmet Yalçın, Suriye’deki son gelişmeleri ve Terörsüz Türkiye sürecini anlatırken Gazeteci Sinan Sungur ise Suriye’deki MİT’in çalışmaları hakkında son bilgileri verdi.
Mehmet Yalçın Yılmaz Suriye’deki gelişmeler hakkında şunları söyledi:
7 Ekim’den tam 2 yıl sonra 65 bin civarında sivil öldürüldü bir o kadar da yaralı söz konusu. Çocuklar açlıkla boğuşuyorlar. Gelinen noktada Gazze, uluslararası bir denetime girdi. Ben bunu da İbrahim Anlaşmaları bağlamında değerlendirdim. Bu anlaşmalar bölgede devlet dışı aktörleri ortadan kaldırmayı öngörüyordu. Hamas’ın eylemiyle birlikte Gazze’de yaşanan sürecin akıbetine baktığımız zaman ölümü gösterip sıtmaya razı olan dünya kamuoyu söz konusu. Ölüm demek Netanyahu. Komisyonun denetimi altında Gazze’de adımlar atılacak. Gazze’nin yönetimiteknokratlar idaresine devredilecek. İsrail yönetiminde iki görüş hakim. Bir taraf rehineleri artık düşünmeyip girelim diyor diğer taraf rehineleri kurtaralım diyor. İki taraf arasındaki tartışma devam ederken Netanyahu’nun adeta durdurulduğu ve Trump’ın geliştirdiği projenin öne çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ben buna ölümü gösterip sıtmaya razı olmak diye tanımlıyorum. Böyle bir atmosferde İsrail’deki bu gelişmeleri göz önüne alırsak Çin veya Rusya’nın ne tepki vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Mehmet Yalçın Yılmaz Terörsüz Türkiye gündemi hakkında şu ifadeleri kullandı:
ABD’liler her koşulda ‘istikrar istiyoruz’ diyorlar. Ama bu kadar. Bundan sonrası için herhangi bir katkı vermiyorlar. Bunun nasıl olacağı konusunda bir dayatma da gerekiyor. 10 Mart Mutabakatı’nda SDG entegrasyona imza attı. Şam yönetimine tabii olmaya imza attı. Ardından Halep’te gerginlikler yaşandı. Halep ile ilgili uzlaşma metnini de imzaladılar. Fakat aradan geçen zamanda SDG verdiği sözü tutmadı. Bunun temeli de büyükelçi Barrack’ın inişli çıkışlı açıklamaları oldu. Açıklamalarını şöyle değerlendirebiliriz: Mücadele ederseniz kazanırsınız şeklinde yorumları var. SDG’nin ne anladığını özetlemiş oldum. Geçtiğimiz hafta Barrack, Mazlum Abdi ve yöneticilerle görüştü. Fotoğraf verildi. Suriye’de seçim yapıldı. Sonucunda ülkedeki birçok yapı ve grup meclise taşındı. Seçimin ertesinde Halep’te gerginlik oldu. SDG medyasının 10 Mart’ı kabul etmediğini ve teslim olmayacaklarını ifade ettiğini görüyoruz. Oysa burada bir bütünlük için entegrasyon süreci söz konusu. Suriye’nin yönetiminde de söz hakkı almalarında bir fırsat da var aslında. Blok olarak Suriye ordusunda yer almaları mümkün değil. Öcalan’ın yaptığı açıklamaları PYD’nin lideri bizim anladığımız gibi anlamıyor ve SDG’yi YPG’yi PKK’nın içinde görmüyor ve ‘bize böyle bir çağrı yapmadı’ diyor. Gidişatın çok da istedikleri gibi olmadıklarını görüyorlar. Ankara’nın baskısı devam edecek ve Suriye’de Şam’ın güçlenmesi tehsis edilecek. Bahçeli’nin açıklamalarını da Suriye’ye dönük okumak lazım. Öcalan’ın komisyon ile görüşmesini çok net tanımladı. Suriye’de olası bir süreçte biz elimizden geleni yaptık mesajını net şekilde dile getirdi. Örgüt, eğer kurucu liderinin bu mesajlarını net ve somut bir şekilde anlayarak silah bırakmıyorsa, bulunduğu ülkenin otoristesine isyan ediyorsa mesajlar yerine gitmemiş oluyor. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve tüm kapıları zorlamış durumda. Bundan sonra Suriye’de yaşanan gelişmelerde Türkiye’nin tavrı çok net. Şam yönetimiyle bildiğimiz mutabakatlar var bilmediklerimiz de olabilir. Suriye’nin dört parçaya bölünmesi Türkiye’yi çok rahatsız eder. Katı bir tutum devam edecek. Zaten PKK dünyada da bitti. Türkiye dışına çıktı. Sayıları belli. Kandil’e ve Suriye’ye çıkış yaptı. Öcalan’ın çağrısının ne anlama geldiğini herkesin kabul etmesi lazım. Örgütün tasfiye olduğunu duyuyoruz. Bunun aktörleri belli. Salih Müslim ve Mazlum Abdi. Çaresiz bir şekilde bağlı olduğu ülkenin ordusuna katılacak ve merkezi hükümetin içerisinde olmayı kabul edecekler. Aksi halde Türkiye’nin her türlü olasılığı aklına getirme ve gerçekleştirme imkanı söz konusudur. İsrail, SDG’yi bölgedeki başka bir alana kaydırmak için hazırlık yapıyor olabilir. İran’la yaşayacağı çatışmaya dahil etmek istiyor olabilir. Türkiye bu noktada bölgedeki bütün hareketleri takip edebilecek teknolojiye sahip.
Sinan Sungur ise Suriye’deki gelişmeleri şu sözlerle anlattı:
Suriye’de MİT, CIA ve MOSSAD kapışma halinde. Hem sahada hem diplomaside hem de süreçlerde büyük bir bilek güreşi var. Türkiye farklı aktörlerle uyum içinde ama ABD ve YPG ile büyük bir mücadele halindeydi. Trump 'Suriye politikam yok, çekileceğim’ dedi. Barrack, ‘tek devlet yapısı olmalıdır’ dedi. Dedikleri yapılacak sanıldı. ABD’nin Ortadoğu planında revizyona gitmesine müsade edilmedi. İsrail’in çıkar alanına giren konularda, İsrail Trump’a boyun eğdirmiş gibi duruyor. Trump oraya çok etki edemiyor. Trump’ı köşeye sıkıştırmış ve istediğini alabilir vaziyette. Esad giderken bile Türkiye iyi tutumunu ortaya koymuştu. Türkiye yeni yönetimle birlikte daha da samimiyetini ortaya koyacağı bir zemin var. ABD, İsrail, Türkiye, Suriye arasında dörtlü bilek güreşi var gibi görünüyor. Ancak sahada MİT ve Suriye ordusu bir tarafta MOSSAD, CIA bir tarafta. Türkiye’nin Suriye’nin elini güçlendirmesine müsade etmeyecek ölçüde hamleler yapmaya çalışıyor MOSSAD. Ancak hem Suriye hem Türkiye bu konuda kararlı. Mazlum Abdi’nin Suriye Savunma Bakanı olduğunu düşünün. İlk savas açacağı yer Türkiye olur. İsraille birlikte Filistin’in üzerine yürür. Suriye yönetimi diş gösteriyor. Halep, Suriye’nin de YPG’nin de etki ettiği bir metropol. Burada o yüzden çatışma oluyor. Ya Suriye bölünecek ya da Suriye’nin karadan Türkiye’nin de hava desteği verdi belli lokal çatışmalarla kritik alanlara operasyon yapılıp ilerleyen zamanlarda başka planlar devreye girebilir. Ancak şuan YPG’yi imha etmeye çalışmak doğrudan Türkiye-İsrail savaşının önünü açar. Türkiye-ABD arası krizler büyür. Türkiye ittihatli davranıyor. YPG tek başına değil. İsraille koridor kurulmak üzere. Hava desteği devreye girebilir. MİT’in mücadelesine ordular devreye girerse çok büyük yangın olur. Güçlü bir Suriye devletinin olmasında atılan adımlara acele edilmiyor. Şam’ın kendisini toparlanması bekleniyor. Bir anda 4’e bölünme meselesi gündeme gelmemesi için ittihatli ilerleniyor. İki seçenekten birisi Ocak-Şubat ayında devreye gidecek.
Sinan Sungur Terörsüz Türkiye sürecini şöyle anlattı:
PKK ve onun bağlı olduğu tüm alanlarda silahsızlanma tamamlanmayınca Meclis’te istediğiniz kadar görüşün. Onun altını dolduracak olan şey silahsızlanmadır. Meclis’teki sürecin de uzamasının silahsızlanma süreciyle uyumlu gitmesi denkleminin değerlendirildiğini düşünüyorum. 1 haftalık görüşmelerin birkaç aya yayılması takvimsel karşılığı olmalı. O da silahsızlanma ve Suriye’deki gelişmelerdir diye tahmin ediyorum.