Serhat Ayan: Hız listelerinde Romanya, Kosova ve Azerbaycan'ın gerisindeyiz
Serhat Ayan: Hız listelerinde Romanya, Kosova ve Azerbaycan'ın gerisindeyiz
Sputnik Türkiye
5G’de geri sayım başladı: Türkiye 2026’da yeni nesil mobil teknolojilere geçiyor, ekonomiye 100 milyar dolar katkı ve 1.5 milyon istihdam bekleniyor. Türkiye... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, 5G ihalesi ve 5G ile ilgili yanlış bilinenleri Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz'a anlattı.Türkiye'nin mobil nesillerde hep "bir kuşak geriden" geldiğini hatırlatan Serhat Ayan, 5G'nin teknik olarak düşük gecikme ve yeni frekanslarla şebekeyi verimli kılacağını ancak bunun doğrudan vatandaşın hız ve fatura deneyimine kısa vadede yansımayabileceğini vurguladı.'Sorunun kökü altyapı'Ayan, konuya ilişkin şunları söyledi:'Işık hızında ve ucuza internette beklentisi gerçekçi değil'Ayan, sözlerine şöyle devam etti:
12:35 09.10.2025 (güncellendi: 12:36 09.10.2025)
5G’de geri sayım başladı: Türkiye 2026’da yeni nesil mobil teknolojilere geçiyor, ekonomiye 100 milyar dolar katkı ve 1.5 milyon istihdam bekleniyor. Türkiye ekonomisine 2030’a kadar 100 milyar dolarlık katkı ve 1.5 milyon istihdam sağlaması beklenen 5G ile birlikte sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok yenilik hayata geçecek.
Gazeteci Serhat Ayan, 5G ihalesi ve 5G ile ilgili yanlış bilinenleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’a anlattı.
Türkiye’nin mobil nesillerde hep “bir kuşak geriden” geldiğini hatırlatan Serhat Ayan, 5G’nin teknik olarak düşük gecikme ve yeni frekanslarla şebekeyi verimli kılacağını ancak bunun doğrudan vatandaşın hız ve fatura deneyimine kısa vadede yansımayabileceğini vurguladı.
Ayan, konuya ilişkin şunları söyledi:
5G ihalesinde acayip şeyler olacak. En başta devlet ciddi para kazanacak. 4.5G’de asgari 2–2,5 milyar avrodan başlayan ihale 3,96 milyar avro ile kapanmıştı. Şimdi de benzer bir gelir tablosu beklenebilir. 5G bize öncelikle operatörlere daha geniş otoyol sunuyor. Son kullanıcıya doğrudan mucize hız ve ucuz fatura getirmiyor.
Dünya 5G’yi 2019’da ticari olarak açtı. Biz 2G, 3G, 4G’nin hepsine hep geç girdik, şimdi de 6 yıl geriden geliyoruz. Sorunun kökü altyapı. Fiber yaygın değil, eski yerleşimler hala yetersiz. Kağıt üstünde ortalama 100 Mbps deniyor ama mobilde 50–70 Mbps bandını zor görüyoruz. Hız listelerinde Romanya, Kosova, Azerbaycan gibi ülkelerin gerisindeyiz. İhale şartnamelerinde kapsama ve AR-GE yükümlülükleri vardı. Yaptık deniyor ama sahadaki tablo çok daha mütevazı.
'Işık hızında ve ucuza internette beklentisi gerçekçi değil'
Ayan, sözlerine şöyle devam etti:
5G’nin asıl farkı hızdan çok gecikme. Uzaktan ameliyat, endüstriyel IoT, akıllı fabrika gibi alanlarda kritik. 5G, fabrikasına özel şebeke kuracak şirketlere ve operatörlerin maliyetine iyi gelecek. Vatandaş tarafında ise ekstra bir maliyet bile olabilir. 5G uyumlu telefon şart, baz istasyonu yatırımları da sonuçta faturaya yansır. 5G ile ışık hızında ve ucuza internette beklentisi gerçekçi değil. Önce fiber ve şebeke planlamasıyla temel yolu genişletmek gerekiyor.