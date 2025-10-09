Serhat Ayan: Hız listelerinde Romanya, Kosova ve Azerbaycan'ın gerisindeyiz

5G ihalesinde acayip şeyler olacak. En başta devlet ciddi para kazanacak. 4.5G’de asgari 2–2,5 milyar avrodan başlayan ihale 3,96 milyar avro ile kapanmıştı. Şimdi de benzer bir gelir tablosu beklenebilir. 5G bize öncelikle operatörlere daha geniş otoyol sunuyor. Son kullanıcıya doğrudan mucize hız ve ucuz fatura getirmiyor.

Dünya 5G’yi 2019’da ticari olarak açtı. Biz 2G, 3G, 4G’nin hepsine hep geç girdik, şimdi de 6 yıl geriden geliyoruz. Sorunun kökü altyapı. Fiber yaygın değil, eski yerleşimler hala yetersiz. Kağıt üstünde ortalama 100 Mbps deniyor ama mobilde 50–70 Mbps bandını zor görüyoruz. Hız listelerinde Romanya, Kosova, Azerbaycan gibi ülkelerin gerisindeyiz. İhale şartnamelerinde kapsama ve AR-GE yükümlülükleri vardı. Yaptık deniyor ama sahadaki tablo çok daha mütevazı.