Lise çağındaki çocuklar yapay zekayla romantik ilişki ve arkadaşlık kuruyor
Sputnik Türkiye
09.10.2025
Yeni bir araştırmaya göre Amerikalıların neredeyse üçte biri, bir yapay zeka sohbet botuyla "samimi veya romantik bir ilişki" yaşadığını söylüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası bir yapay zeka platformuyla bir tür ilişki yaşadığını belirtiyor fakat bunlar arasında botun iş arkadaşı, arkadaş, hatta bir aile üyesi gibi davranması da var.Bu haftaki Yapay Zeka Günlüğü programında araştırmanın sonuçlarını aktaran gazeteci Serhat Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu yapay zekayla romantik ilişki ve arkadaşlık kuran lise öğrencileri oldu.
Yeni bir araştırmaya göre Amerikalıların neredeyse üçte biri, bir yapay zeka sohbet botuyla "samimi veya romantik bir ilişki" yaşadığını söylüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası bir yapay zeka platformuyla bir tür ilişki yaşadığını belirtiyor fakat bunlar arasında botun iş arkadaşı, arkadaş, hatta bir aile üyesi gibi davranması da var.
Bu haftaki Yapay Zeka Günlüğü programında araştırmanın sonuçlarını aktaran gazeteci Serhat Ayan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yapay zekayla romantik ilişki olabilir mi? Lise yaşındaki çocukların gerçekliği bu olmuş. Araştırmaya göre her 5 lise öğrencisinden biri ya kendisinin ya da tanıdığı birinin yapay zekayla romantik ilişki yaşadığını söylüyormuş. Öğrencilerin yüzde 42’si yapay zeka sistemlerini duygusal arkadaşlık veya yoldaşlık için kullandıklarını paylaşmışlar. Eğitimde yapay zeka kullanımı artıyor. Okullarda yapay zeka kullanımı arttıkça öğrenciler arasında yapay zekayı arkadaş veya romantik partner olarak görme oranı da yükselmeye başlamış. Her ilerleme yanında tuhaflıklarla yan yana geliyor. Ayrıca yapay zeka kullanan okullardaki öğretmenlerin yüzde 28’i okullarında büyük çaplı bir veri sızıntısı yaşandığını söylemiş. Okullar ne kadar çok veri paylaşıyorsa o kadar çok ihlal riski altındalar deniyor. Yapay zeka aynı zamanda psikolojik bir kaçış aracı olarak da kullanılıyormuş. Araştırmaya göre yapay zekanın kullanıldığı okullarda öğrencilerin öğretmenlere olan bağlarının da zayıfladığı belirtiliyor. Sorun yapay zeka değil, bizim yapay zekanın getirdiği dünyaya hazır olamamamız. Ama biz o dünyaya hazır değiliz diye yapay zekayı engellememeliyiz.”