Karakaya köylüleri maden ocağına karşı direniyor: Köylü milletin efendisiydi şimdi şirketlerin kölesi oldu
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Karakaya Köyü sakini Cuma Canbolat ve Umut-Sen Tokat Sözcüsü Murat Bostancı oldu. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Cuma Canpolat, Çorum Sungurlu’ya bağlı Karakaya köyüne yapılmak istenen maden ocağına karşı duruşlarını canlı yayında anlattı. Tokat’ta bin 500 işçinin işine son verilmesinin ardından başlayan protestoları Umut-Sen Tokat Sözcüsü Murat Bostancı aktardı.Karakaya köyü sakini Cuma Canpolat şunları söyledi:
Cuma Canpolat, Çorum Sungurlu’ya bağlı Karakaya köyüne yapılmak istenen maden ocağına karşı duruşlarını canlı yayında anlattı. Tokat’ta bin 500 işçinin işine son verilmesinin ardından başlayan protestoları Umut-Sen Tokat Sözcüsü Murat Bostancı aktardı.
Karakaya köyü sakini Cuma Canpolat şunları söyledi:
Orada bir kıyım var. Ben bunu çok iyi irdeledim. Ben taş ocağında iş makinesi oparatörüydüm. İnsanlar siyasi düşünüyor siyaset yapıyor diyorlar. Köyümüz yıkılıyor şirket yetkilisi bizimle dalga geçiyor. Ben ilkokul mezunu birisiyim ama bunun deneyimini yaşadım. Deprem etkisi yapıyor. Mahsulümüz olmaz, su yataklarımız kaybolur. İl Özel İdaresi, su yatakları yüzde yüz etkilenir diyor, valilik bu raporları görmezden geliyor. Sen köylünün valisi misin şirketin valisi mi Vali Bey? Köylü milletin efendisiydi şimdi şirketlerin kölesi oldu. Göz göre göre köy yıkılıyor. Ölümüne direneceğiz, bir kilo taş alamazlar. Onlarda tank top varsa bizde kazma kürek var. Küçücük yaşamımızı bize çok gördüler. Paradan öte ırkçılık yapıyorlar. Alevi ve sosyalist bir köy diye yıkmak istiyorlar.