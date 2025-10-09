Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze'de saldırılara devam ediyor
İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze'de saldırılara devam ediyor
Batı basınında yer alan habere göre, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Gazze Sivil Savunma... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Batı basınında yer alan ve kaynak olarak Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mughayyir'e dayandırılan haberde, ateşkes sonrasında İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlemeye devam ettiği açıklandı. Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mughayyir, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından, Gazze Şehri'ne "bir dizi yoğun hava saldırısı" da dahil olmak üzere çok sayıda İsrail saldırısı bildirildiğini söyledi. AFP haber ajansının haberinde El-Mughayyir şu ifadeleri kullandı:Öte yandan sabah saatlerinde Gazze'deki patlamalar kameralara yansıdı. AA'nın haberine göre Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü. Saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze'de saldırılara devam ediyor

09:23 09.10.2025 (güncellendi: 09:25 09.10.2025)
Batı basınında yer alan habere göre, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mughayyir'e dayandırılan haberde, "bir dizi yoğun hava saldırısı" olduğu belirtildi.
Batı basınında yer alan ve kaynak olarak Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mughayyir'e dayandırılan haberde, ateşkes sonrasında İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlemeye devam ettiği açıklandı.
Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mughayyir, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından, Gazze Şehri'ne "bir dizi yoğun hava saldırısı" da dahil olmak üzere çok sayıda İsrail saldırısı bildirildiğini söyledi.
AFP haber ajansının haberinde El-Mughayyir şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece Gazze'de önerilen ateşkes çerçevesi üzerinde bir anlaşmanın duyurulmasından bu yana, özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde çok sayıda patlama bildirildi"
Öte yandan sabah saatlerinde Gazze'deki patlamalar kameralara yansıdı. AA'nın haberine göre Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü. Saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
