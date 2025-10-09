https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/israil-ateskes-anlasmasinin-duyurulmasinin-ardindan-gazzede-saldirilar-devam-ediyor-1100043420.html

İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze'de saldırılara devam ediyor

İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Gazze'de saldırılara devam ediyor

Sputnik Türkiye

Batı basınında yer alan habere göre, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Gazze Sivil Savunma... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T09:23+0300

2025-10-09T09:23+0300

2025-10-09T09:25+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

gazze

afp

batı

i̇srail

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100043783_0:70:1354:832_1920x0_80_0_0_093cbba6af27a5472a48012e5c9697f4.jpg

Batı basınında yer alan ve kaynak olarak Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mughayyir'e dayandırılan haberde, ateşkes sonrasında İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlemeye devam ettiği açıklandı. Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Mughayyir, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından, Gazze Şehri'ne "bir dizi yoğun hava saldırısı" da dahil olmak üzere çok sayıda İsrail saldırısı bildirildiğini söyledi. AFP haber ajansının haberinde El-Mughayyir şu ifadeleri kullandı:Öte yandan sabah saatlerinde Gazze'deki patlamalar kameralara yansıdı. AA'nın haberine göre Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü. Saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/trump-esirler-muhtemelen-13-ekimde-serbest-birakilacak-1100043131.html

gazze

batı

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, afp, batı, i̇srail, ortadoğu