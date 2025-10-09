Erdoğan'dan akademide dönüşüm mesajı: En somut çıktılarından biri, öğrencilere 3 yılda mezun olmayı sağlayacak reformlar

Toplumdan uzak bir üniversite, üniversite kavramına aykırıdır. Üniversite toplumun güncel sorunlarına çözüm yolları üretmelidir. Yüksek öğretim sistemimizin lisans, ön lisans şeklinde iş yerlerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını bu bakımdan önemli buluyoruz. Bu modelle staj uygulamalarını iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Diğer taratan yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebilecekleri uygulama temelli öğrenme modellerini hayat geçireceğiz. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olma imkanı sağlayacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır.