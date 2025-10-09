Erdoğan'dan akademide dönüşüm mesajı: En somut çıktılarından biri, öğrencilere 3 yılda mezun olmayı sağlayacak reformlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/erdogandan-akademide-donusum-mesaji-en-somut-ciktilarindan-biri-ogrencilere-3-yilda-mezun-olmayi-1100058446.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan akademide dönüşüm için attıkları adımları değerlendirdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademide dönüşüme dair mesajlar verdi ve "Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olma imkanı sağlayacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde konuştu.
Erdoğan akademide dönüşüm için attıkları adımları değerlendirdi:
Toplumdan uzak bir üniversite, üniversite kavramına aykırıdır. Üniversite toplumun güncel sorunlarına çözüm yolları üretmelidir. Yüksek öğretim sistemimizin lisans, ön lisans şeklinde iş yerlerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını bu bakımdan önemli buluyoruz. Bu modelle staj uygulamalarını iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Diğer taratan yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebilecekleri uygulama temelli öğrenme modellerini hayat geçireceğiz. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olma imkanı sağlayacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır.