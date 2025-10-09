Eğitim sistemi değişiyor: Gündemde hangi senaryolar var?
yeri ve zamanı
Abone ol
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konu başlığı eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sisteminde yeni değişiklikler planlıyor. İddiaya göre bakanlık ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıyor.
Gündemdeki senaryoları aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Milli Eğitim Bakanı zorunlu eğitim süresinin kısaltılması için hazırlık içerisinde olduklarını söylemişti. Muhtemelen ilk Kabine toplantısında Erdoğan’ın onayına sunularak Meclis gündemine gelecek. Sermayenin de bu konuda beklentileri olduğunu görüyoruz. Bu toprakların gerçekliğinin okullardan uzaklaştırılan çocukların tarikatların eline teslim edilmesi olduğuna tanıklık ettik. MESEM’lerle birlikte sanayide çalışmak zorunda kalan ve hayatını kaybeden çocukların sayısını da konuştuk. Peki bahsi geçen yeni sistem ne öneriyor? 9 bakan değişti diye hatırlıyorum, herhalde bu da dokuzuncu sistemdir. Bahsi geçen sistemlerden bir tanesi 3+1 formülü. 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin kısalması için öncelikle 3+1 formülü gündemde. Buna göre 12. sınıflar üniversiteye hazırlık gibi görülecek. Bir diğer seçenek ise 2+2 formülü. Yani iki yıl zorunlu iki yıl da isteğe bağlı olarak lise eğitimi verilecek. Bu formüllerden hangisi uygulanırsa uygulansın yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programını tamamlamak isteyenler liseyi 4 yıl okuyacak.”
‘OECD ülkeleri ortalamasında gerideyiz’
“Türkiye’nin zaten OECD ülkeleri ortalamasından çok daha geride olduğunu görüyoruz. Türk Eğitim Derneği raporuna göre Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda toplam zorunlu eğitim süresi 8 yılda 6 bin 251 saat iken OECD ortalamasında bu süre 7 bin 604 saate çıkıyor. Sadece süreyle ilgilenmek değil öğretmenlerin maaşına ve başka koşullara da bakmak gerekiyor. OECD ortalamasına göre öğretmenlerin dünyada tecrübeleri arttıkça maaşları artıyor. Ülkemizde ise kıdemli bir öğretmenle mesleğe yeni başlayan bir öğretmen arasındaki maaş farkı sadece yüzde 29. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın çok da fazla bir kazanım elde edemiyorsunuz. Bunların konuşulması gerekirken biz hala şekille ilgileniyoruz.”