Eğitim sistemi değişiyor: Gündemde hangi senaryolar var?

“Milli Eğitim Bakanı zorunlu eğitim süresinin kısaltılması için hazırlık içerisinde olduklarını söylemişti. Muhtemelen ilk Kabine toplantısında Erdoğan’ın onayına sunularak Meclis gündemine gelecek. Sermayenin de bu konuda beklentileri olduğunu görüyoruz. Bu toprakların gerçekliğinin okullardan uzaklaştırılan çocukların tarikatların eline teslim edilmesi olduğuna tanıklık ettik. MESEM’lerle birlikte sanayide çalışmak zorunda kalan ve hayatını kaybeden çocukların sayısını da konuştuk. Peki bahsi geçen yeni sistem ne öneriyor? 9 bakan değişti diye hatırlıyorum, herhalde bu da dokuzuncu sistemdir. Bahsi geçen sistemlerden bir tanesi 3+1 formülü. 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin kısalması için öncelikle 3+1 formülü gündemde. Buna göre 12. sınıflar üniversiteye hazırlık gibi görülecek. Bir diğer seçenek ise 2+2 formülü. Yani iki yıl zorunlu iki yıl da isteğe bağlı olarak lise eğitimi verilecek. Bu formüllerden hangisi uygulanırsa uygulansın yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programını tamamlamak isteyenler liseyi 4 yıl okuyacak.”