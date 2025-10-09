Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/egitim-sistemi-degisiyor-gundemde-hangi-senaryolar-var-1100051921.html
Eğitim sistemi değişiyor: Gündemde hangi senaryolar var?
Eğitim sistemi değişiyor: Gündemde hangi senaryolar var?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konu başlığı eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T13:09+0300
2025-10-09T13:09+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
oecd
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sisteminde yeni değişiklikler planlıyor. İddiaya göre bakanlık ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıyor.Gündemdeki senaryoları aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şu değerlendirmelerde bulundu:‘OECD ülkeleri ortalamasında gerideyiz’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, oecd, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, oecd, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin

Eğitim sistemi değişiyor: Gündemde hangi senaryolar var?

13:09 09.10.2025
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konu başlığı eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sisteminde yeni değişiklikler planlıyor. İddiaya göre bakanlık ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıyor.
Gündemdeki senaryoları aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Milli Eğitim Bakanı zorunlu eğitim süresinin kısaltılması için hazırlık içerisinde olduklarını söylemişti. Muhtemelen ilk Kabine toplantısında Erdoğan’ın onayına sunularak Meclis gündemine gelecek. Sermayenin de bu konuda beklentileri olduğunu görüyoruz. Bu toprakların gerçekliğinin okullardan uzaklaştırılan çocukların tarikatların eline teslim edilmesi olduğuna tanıklık ettik. MESEM’lerle birlikte sanayide çalışmak zorunda kalan ve hayatını kaybeden çocukların sayısını da konuştuk. Peki bahsi geçen yeni sistem ne öneriyor? 9 bakan değişti diye hatırlıyorum, herhalde bu da dokuzuncu sistemdir. Bahsi geçen sistemlerden bir tanesi 3+1 formülü. 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin kısalması için öncelikle 3+1 formülü gündemde. Buna göre 12. sınıflar üniversiteye hazırlık gibi görülecek. Bir diğer seçenek ise 2+2 formülü. Yani iki yıl zorunlu iki yıl da isteğe bağlı olarak lise eğitimi verilecek. Bu formüllerden hangisi uygulanırsa uygulansın yalnızca üniversitelerin 4 yıllık lisans programını tamamlamak isteyenler liseyi 4 yıl okuyacak.”

‘OECD ülkeleri ortalamasında gerideyiz’

“Türkiye’nin zaten OECD ülkeleri ortalamasından çok daha geride olduğunu görüyoruz. Türk Eğitim Derneği raporuna göre Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda toplam zorunlu eğitim süresi 8 yılda 6 bin 251 saat iken OECD ortalamasında bu süre 7 bin 604 saate çıkıyor. Sadece süreyle ilgilenmek değil öğretmenlerin maaşına ve başka koşullara da bakmak gerekiyor. OECD ortalamasına göre öğretmenlerin dünyada tecrübeleri arttıkça maaşları artıyor. Ülkemizde ise kıdemli bir öğretmenle mesleğe yeni başlayan bir öğretmen arasındaki maaş farkı sadece yüzde 29. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın çok da fazla bir kazanım elde edemiyorsunuz. Bunların konuşulması gerekirken biz hala şekille ilgileniyoruz.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала