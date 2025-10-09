Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Dışişleri Bakanlığı: 3 Milletvekilimiz ülkeye döndü, 18 vatandaşımız yarın dönecek
Dışişleri Bakanlığı: 3 Milletvekilimiz ülkeye döndü, 18 vatandaşımız yarın dönecek
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'ndaki üç Türk milletvekilinin Türkiye’ye döndüğünü, kalan 18 vatandaşın ise yarın özel... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin 9 Ekim akşamı Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Dışişleri Bakanlığı: 3 Milletvekilimiz ülkeye döndü, 18 vatandaşımız yarın dönecek

23:26 09.10.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'ndaki üç Türk milletvekilinin Türkiye’ye döndüğünü, kalan 18 vatandaşın ise yarın özel seferle tahliye edileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin 9 Ekim akşamı Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler. Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz.

