https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/disisleri-bakanligi-3-milletvekilimiz-ulkeye-dondu-18-vatandasimiz-yarin-donecek-1100071151.html
Dışişleri Bakanlığı: 3 Milletvekilimiz ülkeye döndü, 18 vatandaşımız yarın dönecek
Dışişleri Bakanlığı: 3 Milletvekilimiz ülkeye döndü, 18 vatandaşımız yarın dönecek
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'ndaki üç Türk milletvekilinin Türkiye’ye döndüğünü, kalan 18 vatandaşın ise yarın özel... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T23:26+0300
2025-10-09T23:26+0300
2025-10-09T23:27+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
özgürlük filosu
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin 9 Ekim akşamı Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/bakan-fidan-mutabakat-metninde-yer-alan-ilgili-madde-geregince-turkiye-de-bu-uygulamada-yer-alacak-1100070968.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4502fe2503d1fad456cfdf6a79dd9212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, özgürlük filosu, dışişleri bakanlığı
i̇srail, özgürlük filosu, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı: 3 Milletvekilimiz ülkeye döndü, 18 vatandaşımız yarın dönecek
23:26 09.10.2025 (güncellendi: 23:27 09.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'ndaki üç Türk milletvekilinin Türkiye’ye döndüğünü, kalan 18 vatandaşın ise yarın özel seferle tahliye edileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin 9 Ekim akşamı Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler. Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz.