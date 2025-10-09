https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cumhurbaskani-erdogandan-gazzede-ateskes-anlasmasiyla-ilgili-ilk-aciklama-1100045553.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Hamas ile İsrail arasında, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının onaylandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gazze'de ateşkes... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh'te yürütülen ve Türkiye'nin de katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden müzakerelerin üçüncü gününde Hamas ile İsrail'in 20 maddelik Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

