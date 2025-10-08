https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/yabanci-plakali-araclar-icin-yeni-donem-ceza-odenmeden-sinir-gecilemeyecek-1100024324.html
Yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarının tahsiline yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından hazırlanan düzenleme, ceza tahsilatı ve veri paylaşımında yeni kurallar getirdi.Yönetmelikle birlikte, sürücüsünün uyruğuna bakılmaksızın tüm yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına kesilen idari para cezalarının tahsil usulü netleştirildi. Mevzuata aykırı davranan araçlara yetkili kurumlarca idari para cezası tutanağı düzenlenecek ve bu bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Resmi Gazete’de yayımlanan yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarının tahsiline yönelik yeni yönetmelik hakkında konuştu.Aslan, şunları söyledi:
Yabancı plakalı araçlar için yeni dönem: Ceza ödenmeden sınır geçilemeyecek
13:53 08.10.2025 (güncellendi: 13:59 08.10.2025)
Yabancı plakalı araçlara kesilen para cezalarının tahsili ve bilgi paylaşımı yeniden düzenlendi. Artık cezası ödenmeyen araçların gümrükten çıkışına izin verilmeyecek.
Yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarının tahsiline yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından hazırlanan düzenleme, ceza tahsilatı ve veri paylaşımında yeni kurallar getirdi.
Yönetmelikle birlikte, sürücüsünün uyruğuna bakılmaksızın tüm yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına kesilen idari para cezalarının tahsil usulü netleştirildi. Mevzuata aykırı davranan araçlara yetkili kurumlarca idari para cezası tutanağı düzenlenecek ve bu bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Resmi Gazete’de yayımlanan yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarının tahsiline yönelik yeni yönetmelik hakkında konuştu.
Aslan, şunları söyledi:
Yurt dışında yaşayan gurbetçi dostlarımız özellikle yaz aylarında araçlarıyla Türkiye’ye geliyorlar. Uzun bir yolculuk yapıyorlar, ailece geliyorlar, dinlene dinlene yol alıyorlar. Ancak bazıları burada kendi ülkelerindeymiş gibi davranıp trafik kurallarını hiçe sayıyor. Avrupa’da yapamadıkları hataları burada yapıyorlar. Oysa örnek olmaları gerekirken tam tersine kuralları çiğneyen bir tabloyla karşılaşıyoruz. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, telefonla konuşuyorlar, hatalı park ediyorlar, hız yapıyorlar. Bu da hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atıyor. Artık cezayı ödemeden kimse ülkeyi terk edemeyecek. Bu gerçekten çok yerinde bir uygulama. Daha önce ceza kesiliyordu ama ödenmeden gidiliyordu. Şimdi film bitti, perde kapandı. Cezasını ödemeyen aracın gümrükten çıkışına izin verilmeyecek. Bu hem caydırıcılık sağlar hem de trafikte kurallara uymanın önemini hatırlatır. Hız sınırını aşan, emniyet kemeri takmayan, yanlış park yapan ya da telefonla konuşan sürücüler cezalarını ödemek zorunda kalacak. Bu düzenleme hem adaletli hem de gerekli bir adım.