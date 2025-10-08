Yabancı plakalı araçlar için yeni dönem: Ceza ödenmeden sınır geçilemeyecek

Yurt dışında yaşayan gurbetçi dostlarımız özellikle yaz aylarında araçlarıyla Türkiye’ye geliyorlar. Uzun bir yolculuk yapıyorlar, ailece geliyorlar, dinlene dinlene yol alıyorlar. Ancak bazıları burada kendi ülkelerindeymiş gibi davranıp trafik kurallarını hiçe sayıyor. Avrupa’da yapamadıkları hataları burada yapıyorlar. Oysa örnek olmaları gerekirken tam tersine kuralları çiğneyen bir tabloyla karşılaşıyoruz. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, telefonla konuşuyorlar, hatalı park ediyorlar, hız yapıyorlar. Bu da hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atıyor. Artık cezayı ödemeden kimse ülkeyi terk edemeyecek. Bu gerçekten çok yerinde bir uygulama. Daha önce ceza kesiliyordu ama ödenmeden gidiliyordu. Şimdi film bitti, perde kapandı. Cezasını ödemeyen aracın gümrükten çıkışına izin verilmeyecek. Bu hem caydırıcılık sağlar hem de trafikte kurallara uymanın önemini hatırlatır. Hız sınırını aşan, emniyet kemeri takmayan, yanlış park yapan ya da telefonla konuşan sürücüler cezalarını ödemek zorunda kalacak. Bu düzenleme hem adaletli hem de gerekli bir adım.