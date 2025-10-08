Türkiye
Myanmar'da Budist festivaline bombalı saldırı: 32 ölü, 50'den fazla yaralı
Myanmar'da Budist festivaline bombalı saldırı: 32 ölü, 50'den fazla yaralı
08.10.2025
dünya
asya & pasifik
myanmar
aung san suu çii
budist
festival
Myanmar yerel basını, askeri yönetimin düzenlediği bombalı saldırıda en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. The Irrawaddy gazetesine göre saldırı, Sagaing bölgesinde kutlanan Budist 'Thadingyut' (Işık Festivali) sırasında meydana geldi. Cunta karşıtı gösteri sırasında gerçekleşen patlamalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.Patlamaların şiddeti nedeniyle cesetlerin tanınamayacak halde olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından, cunta karşıtı gruplar her yıl “Thadingyut” festivalinde barışçıl yürüyüşlerle yönetimi protesto ediyor.2021 darbesinden bu yana binlerce kişi gözaltındaMyanmar ordusu, 1 Şubat 2021’de hile iddialarını gerekçe göstererek yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve birçok yetkiliyi gözaltına almıştı. Darbeden bu yana orduyla protestocu gruplar arasında çatışmalar sürüyor. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, darbe sonrasında yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdi, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı.
myanmar
myanmar, aung san suu çii, budist, festival
Myanmar'da askeri yönetimin Sagaing bölgesindeki "Işık Festivali" sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
Myanmar yerel basını, askeri yönetimin düzenlediği bombalı saldırıda en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. The Irrawaddy gazetesine göre saldırı, Sagaing bölgesinde kutlanan Budist 'Thadingyut' (Işık Festivali) sırasında meydana geldi. Cunta karşıtı gösteri sırasında gerçekleşen patlamalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Patlamaların şiddeti nedeniyle cesetlerin tanınamayacak halde olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından, cunta karşıtı gruplar her yıl “Thadingyut” festivalinde barışçıl yürüyüşlerle yönetimi protesto ediyor.

2021 darbesinden bu yana binlerce kişi gözaltında

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021’de hile iddialarını gerekçe göstererek yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve birçok yetkiliyi gözaltına almıştı. Darbeden bu yana orduyla protestocu gruplar arasında çatışmalar sürüyor. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, darbe sonrasında yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdi, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Myanmar'da iki büyük depremin ardından 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu: Can kaybı 1700'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
YAŞAM
Yer altından çıkan gizem: Myanmar’da 7.7’lik deprem antik yapıyı ortaya çıkardı
26 Eylül, 12:19
