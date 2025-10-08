https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/myanmarda-budist-festivaline-bombali-saldiri-32-olu-50den-fazla-yarali-1100010825.html
Myanmar'da Budist festivaline bombalı saldırı: 32 ölü, 50'den fazla yaralı
Myanmar'da askeri yönetimin Sagaing bölgesindeki "Işık Festivali" sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin... 08.10.2025
Myanmar yerel basını, askeri yönetimin düzenlediği bombalı saldırıda en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. The Irrawaddy gazetesine göre saldırı, Sagaing bölgesinde kutlanan Budist 'Thadingyut' (Işık Festivali) sırasında meydana geldi. Cunta karşıtı gösteri sırasında gerçekleşen patlamalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.Patlamaların şiddeti nedeniyle cesetlerin tanınamayacak halde olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından, cunta karşıtı gruplar her yıl “Thadingyut” festivalinde barışçıl yürüyüşlerle yönetimi protesto ediyor.2021 darbesinden bu yana binlerce kişi gözaltındaMyanmar ordusu, 1 Şubat 2021’de hile iddialarını gerekçe göstererek yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve birçok yetkiliyi gözaltına almıştı. Darbeden bu yana orduyla protestocu gruplar arasında çatışmalar sürüyor. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, darbe sonrasında yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdi, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı.
