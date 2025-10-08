https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/istanbullular-dikkat-valilik-karariyla-sisli-mecidiyekoy-istasyonunun-bazi-cikislari-kapatildi-1100033143.html

İstanbullular dikkat: Valilik kararıyla Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları kapatıldı

İstanbul Valiliği kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları saat 17:00 itibarıyla kapatıldı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışlarının saat 17:00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı açıklandı. Hangi çıkışlar kapalı?Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; -Şişli çıkışı, -Fulya çıkışı, -AVM ve -AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır. İstasyonumuzun diğer 8 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır.

