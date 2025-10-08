İlk kez açıkladı: İsrail’de tutuklu Sena Polat Türkiye’ye döndü

Eskişehir Beylikova’daki rezervimiz şu anda Çin’dekinden sonra ikinci sırada. Yaşadığımız dönemde nadir toprak elementleri enerjide yaşanan dönüşüm ve teknolojinin gelişimiyle birlikte ülkeler için hayati bir öneme sahip oldu. Dünyadaki rezervlere baktığımız zamanda da Çin ilk sırada, Türkiye ikinci, Vietnam, Brezilya ve Rusya zengin ülkeler arasında. Enerjinin depolanması sorundur enerji bu güne kadar depolanamıyordu ancak bu elementler sayesinde enerjinin depolanması gündeme geldi. Enerji depolanarak pek çok sorunun çözümüne neden olacak. Bu zengin ülkeleri sayarken ABD, Japonda ve AB üyeleri nadir element bakımından zengin değiller. Teknolojileri var ancak hammadde yok bu nedenle dünyanın her yerinde hammadde arayışına çıktılar. Trump-Zelenski görüşmesi de en somut örneği. Şimdi de sırada Türkiye var. Türkiye’nin şöyle bir sorunu var. Türkiye ürettiği madenleri gelişmiş bir teknolojisi olmadığı için ulusal sanayisinde kullanıp katma değeri yüksek ürünlere dönüştüremiyor. Şu anda Beylikova’daki rezervimizle ilgili kurulan pilot tesiste Çin’deki elementler ayrıştırılıyor ancak saf halde bulunmaz. Türkiye’de dört adet var ama ayıracak teknoloji yok. Bu neyi getirecek? Bu madenlerimizin hammadde şekilde yurtdışına ihracatı gelişecek akabinde de sanayimiz gelişmemiş olduğumuz için biz bunları 1’e satıp 100’e alacağız. Bu nedenle ülke kalkınmasına bir fayda sağlamayacak. Elementlerin keşfi 1970’li yıllara dayanıyor ancak madenlerin şöyle bir özelliği vardır. Hem teknolojik yönden işleyebilme şansınız olacak hem de ekonomik yönden. O günün koşullarında işlenme şansı yoksa o maden in değeri yoktur. 70’li yıllarda buna çok ihtiyaç yoktu, fosil yakıtlardan karşılanıyordu ve gelişmiş teknoloji de yoktu çok ekonomik bulunmuyordu ve gündeme gelmiyordu. Madenciliğin ülkeye katkı sağlamasının tek yolu ulusal sanayiye ucuz hammadde sağlamasıdır. Biz yapamadığımız sürece bunun bize bir kazancı olmayacak.