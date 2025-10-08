Gazeteci Cengiz Erdinç: ‘Bu hızla giderse 2-3 yıl içinde çete sayıları artacak’

“Bu bir sistemin adı ama aslında organize suçun yeni nesli. Mafya 3.0 Meksika kartelleriyle gelinen nokta, mafya 4.0 ise onların biraz kabuk değiştirmesiyle geldiği nokta. Belli özellikleri olan, ileri teknoloji kullanan, karmaşık, politik, ulus ötesi suç işleyen yapılar. Türkiye’de de yeni nesil diye kullanıyoruz. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra şekillenen ve daha çok yoksul mahallelerden, geçmişte sol kültürün hakim olduğu mahallelerden çıkan, kendince politik olan ve gayrimeşruyu göstererek yapan ve savunan bir ağ yapısı şeklinde hareket eden suç örgütleri. Örneğin bu Daltonlar örgütüyle ilgili haberleri duyarsınız, üst düzey yöneticisi yakalandı denir ama hala ayakta. Demek ki burada başka bir işleyiş ve yapı var. Bu da tam yeni nesile karşılık gelen bir şey. Bildiğimiz mafyadan farklı olduğu görülüyor. Uyuşturucu, kara para ve bahis parasıyla başlayan ve giderek büyüyen bir hikaye. Bunlar küçük mahalle çeteleriyken uyuşturucuyla, silah satışıyla büyüyüp, kendi bölgelerini aşıp rakipleriyle çatışarak gelişen ve sınır ötesinde suç işleme kapasitesine ulaşabilen yapılar. Örneğin Baygaralar çetesi var. Adana’nın bir mahallesinden çıkıp Türkiye’nin çeşitli yerlerinde suç işleyebiliyorlar. Veya Barış Boyun ya da Daltonlar çetesi var. Çeşitli ülkelerde faaliyet gösterebiliyorlar. Bu enteresan bir şey. Daha dağınık gevşek bir yapıları var. Örneğin Barış Boyun 2019’da bir mahalleye saldırıyor, altında üç farklı grup var."