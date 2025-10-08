Gazeteci Cengiz Erdinç: ‘Bu hızla giderse 2-3 yıl içinde çete sayıları artacak’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, hafta içi her sabah Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Cengiz Erdinç oldu.
MHP’li avukat Serdar Öktem’in öldürülmesinin ardından Türkiye’de son yıllarda hızla yükselen “yeni nesil çeteler” yeniden gündeme taşındı.
Yeri ve Zamanı programında bugün Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Cengiz Erdinç, yeni nesil mafya tartışmalarını değerlendirdi. Erdinç, bugün gelinen noktanın bir sonuç olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:
“Bu bir sistemin adı ama aslında organize suçun yeni nesli. Mafya 3.0 Meksika kartelleriyle gelinen nokta, mafya 4.0 ise onların biraz kabuk değiştirmesiyle geldiği nokta. Belli özellikleri olan, ileri teknoloji kullanan, karmaşık, politik, ulus ötesi suç işleyen yapılar. Türkiye’de de yeni nesil diye kullanıyoruz. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra şekillenen ve daha çok yoksul mahallelerden, geçmişte sol kültürün hakim olduğu mahallelerden çıkan, kendince politik olan ve gayrimeşruyu göstererek yapan ve savunan bir ağ yapısı şeklinde hareket eden suç örgütleri. Örneğin bu Daltonlar örgütüyle ilgili haberleri duyarsınız, üst düzey yöneticisi yakalandı denir ama hala ayakta. Demek ki burada başka bir işleyiş ve yapı var. Bu da tam yeni nesile karşılık gelen bir şey. Bildiğimiz mafyadan farklı olduğu görülüyor. Uyuşturucu, kara para ve bahis parasıyla başlayan ve giderek büyüyen bir hikaye. Bunlar küçük mahalle çeteleriyken uyuşturucuyla, silah satışıyla büyüyüp, kendi bölgelerini aşıp rakipleriyle çatışarak gelişen ve sınır ötesinde suç işleme kapasitesine ulaşabilen yapılar. Örneğin Baygaralar çetesi var. Adana’nın bir mahallesinden çıkıp Türkiye’nin çeşitli yerlerinde suç işleyebiliyorlar. Veya Barış Boyun ya da Daltonlar çetesi var. Çeşitli ülkelerde faaliyet gösterebiliyorlar. Bu enteresan bir şey. Daha dağınık gevşek bir yapıları var. Örneğin Barış Boyun 2019’da bir mahalleye saldırıyor, altında üç farklı grup var."
‘Tüm bunlar birer sonuç, nedenlerine odaklanmak gerekiyor’
"Gazi olaylarında 22 kişi öldü ve faili meçhul kaldı. Niye oldu bilmiyoruz ama bu şiddet o mahallelerin hafızasında kaldı. O mahallelerden hayata baktığınızda başka bir şey görürsünüz. Bu mahallelerde gençlerin önünde fazla bir tercih yok. Ya gidecek bir yerde atölyede çırak olacak ya dini bir takım yapılara dahil olacak ya da sokaklarda olacak. Böyle bir zorunluluk ve yapı olduğunu görmeden klişe sözlerle mafyadan söz etmek çok doğru gelmiyor bana, anlamak gerekiyor. Tüm bunların hepsi bir sonuç, bunun nedenleri üzerinde odaklanmak gerekiyor. Türkiye’de her yıl düzenli olarak yayınlanan organize suçlarla ilgili rapor 2022’den beri yayınlanmıyor. TÜİK suç istatistikleri 2020’den beri yok. Uyuşturucu raporu 10. aya girmemize rağmen bu yıl hala yok. Bilmiyoruz, bir karanlık içindeyiz. Toplum aydınlatılmıyor. Uygar bir ülkede basın soru sorar, asla ne İçişleri Bakanı ne Adalet Bakanı bu anlamda gazetecilerin karşısına çıkmıyor. Hep bir başarı öyküsü anlatılıyor. Operasyon yaptık, çökertildi deniyor. Hani çökertilmişti? Medya da çökmüş durumda."
'Böyle giderse yaşanan olayların sayısı artacak'
"Bu tehlikeli bir süreç. Mevcut istatistiklere bakarsanız bu hızla önümüzdeki 2-3 yıl içinde çete sayıları artacak, belki de karteller ortaya çıkacak. Yaşanan olayların sayıları da artacak. Sadece bir tanesinin bile neredeyse 400-500 üyesi var. Bunun ötesinde çok daha büyük bir tabanda hareket ediyor ve istediği zaman bir takım isimleri seferber edebiliyor. Sadece bir çetenin aylık ihtiyacı nereden baksanız birkaç milyon lira. Bu varlığı korumak için de sürekli devam etmeleri gerekiyor. Sınır ötesi işlere girişebilirler, bu tür sıçramalar da yaşanabilir.”