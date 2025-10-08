Filistinli Gazeteci Takiya: ‘Hamas silah bırakacak’ iddiası bir Siyonist propagandası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/filistinli-gazeteci-takiya-hamas-silah-birakacak-iddiasi-bir-siyonist-propagandasi-1100029719.html
08.10.2025
Gazze’de süren savaş ikinci yılını geride bırakırken, bölgedeki insani kriz derinleşiyor. Kentin neredeyse tamamı yıkıldı, binlerce sivil hayatını kaybetti, on binlercesi ise hâlâ enkaz altında ya da kayıp.Uluslararası kamuoyunun beklediği ateşkes planı ise Kahire masasında tartışılıyor.Savaşın gölgesinde bir yandan müzakereler sürerken, diğer yandan Gazze’de yaşanan yıkımın boyutları her geçen gün büyüyor.Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Filistinli Gazeteci Muhammed Abu Takiya Gazze’de son durumu anlattı:’Hamas silah bırakmayacak’Takiya, Hamas ve diğer direniş gruplarının silahlarını teslim ettiğine dair haberlerin Siyonist yapımlı, propaganda amaçlı olduğunu; ne Hamas’tan ne de diğer gruplardan böyle bir açıklama gelmediğini belirtti:‘10 bin Gazzeli kayıp’Gazze’de hastane ve okulların büyük bölümünün yok edildiğini belirterek, kentin neredeyse tamamının tahrip olduğunu söyleyen Takiya, on binlerce sivilin, özellikle kadın ve çocukların katledildiğini, binlercesinin ise hâlâ kayıp olduğunu ifade etti:‘Bir asırdır süren işgal ve direniş söz konusu’Takiya, 1917’den bu yana Filistinlilerin binlerce katliam ve yüz binlerce saldırıya maruz kaldığını belirterek, sadece son üç yılda 60 bine yakın saldırı yaşandığını ifade etti:‘Sinsi ve kötü niyetli bir strateji yürütülüyor’İsrail’in insansız hava araçlarının, sivillerin kaçtığı ve toplandığı “güvenli” alanlarda saldırdığını, bunun “Hamas suçludur” söylemiyle işgalci güçlerin suçlarını örtbas etmeye yaradığını belirtti.‘İsrail ordusunda psikolojik çöküş var’İsrail askerleri arasında ciddi bir ruhsal çöküş yaşandığını, on binlercesinin psikolojik destek aldığını belirten Takiya, 30 bin İsrail askerinin yaralandığını, 10 bine yakınının uzuv kaybı yaşadığını ve 15 bin protez siparişi verildiğini belirterek, gerçek rakamların açıklanandan çok daha yüksek olduğunu savundu:‘Trump planı Kahire'de masaya yatırılıyor’Trump planındaki maddelerin büyük kısmının kabul edilemez olduğunu belirterek, ateşkes, çekilme hatları ve şartlarının belirsiz olduğunu vurgulayan Takiya, Kahire’de yürütülen görüşmelerde ABD ve İsrail’in taleplerinin direnişin teslim olmasını ve esirleri bırakmasını öngördüğünü; oysa direnişin öncelikli dört talebi olan tam çekilme, soykırımın kalıcı durdurulması, Gazze’ye insani yardım ve yeniden inşa imkânı ile makul şartlarda esir takasının hiçbirinden vazgeçmeyeceğini söyledi:‘Umudumuzu hiç yitirmedik’Filistinlilerin umudunun nesilden nesile aktarıldığını ifade eden Takiya, sürgün, kayıplar ve şehitliklerle örülü aile hikâyelerini şöyle anlattı:
Filistinli gazeteci Muhammed Abu Takiya, ‘Hamas silah bırakacak’ iddialarını Siyonist propagandası olduğunu söyledi. Takiya, direnişin dört temel hakkı olarak nitelediği ‘tam çekilme, soykırımın durdurulması, insani yardım ve esir takası’ndan vazgeçmeyeceğini vurguladı.
