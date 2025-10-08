“Şu anda Şarm el Şerh’te görüşmeler devam ediyor. Dün başladı görüşmeler. Görüşmelere Kushner ve Witkoff dün katılamadı ama bugün ve yarın masada olacaklar. Donald Trump’ın yaptığı konuşma önemliydi. ‘Hamas, çok önemli konulara onay verdi’ dedi. Bu da olumlu bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Mısır Dışişleri Bakanı da Trump’ı teyit etti ve hayati konularda ilerleme sağlandığını bildirdi. Tabii bunların hiçbirisi nihai bir barışa hemen varılacağı anlamına gelmiyor. Taraflar barışa her zamankinden daha yakın. Bunun sebepleri var. Trump, 10 Ekim’den önce bu işin hallolması için bastırıyor çünkü Nobel Barış Ödülü’ne aday olmak istiyor. Bu da bir çelişki çünkü Trump, maalesef soykırımı kolaylaştıran bir liderdi. Böyle bir liderin Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi ilginç olacaktır. Eğer çok ilginç bir şey yaşanmaz veya meydana gelmezse 10 Ekim’e kadar sonuç çıkacak gibi duruyor. Hamas üzerinde de bölge ülkeleri ciddi anlamda etkili oluyor diye düşünüyorum. İsrail’in üstünde de ciddi bir baskı var. Örneğin Trump’ın neredeyse Netanyahu’ya fırça kaydığına dair Axios’ta bir haber yer aldı. Trump’ın ‘Bu savaş sürdürülemez. Sana hiçbir şey beğendiremiyoruz. Yeter artık’ dediği öne sürüldü. Gerçekten de bu savaş sürdürülebilir değildi. En son aşamada Gazze Şeridi’nin tamamen işgali, ortadan ikiye bölünüp kıskacın daraltılması ve bu yolla esirler kurtarılırken Hamas’ın imha edilmesi hedefi vardı. İsrailli uzmanlar bunu böyle anlattı. Gazze’nin tamamen bu şekilde kıskaca alınması bir seneyi alabilir. İsrail’in ne siyasi ne de askeri hedeflerini bir yıl içinde gerçekleştirmesi en azından öngörülebilir hedefleri gerçekleştirmesi mümkün değil. Ne İsrail’in koşulları buna elveriyor, ne Trump bu işin bir yıl daha devam etmesini istiyor ne de uluslararası konjonktür buna müsait. İsrail üzerinde baskı giderek artıyor. Sadece devletler nezdinde değil bu.

Dünyanın dört bir yanında İsrail nefretinin arttığını görüyoruz. ABD’nin Irak işgali sonrası anti-Amerikancılık büyük bir ivme kazanmıştı. 7 Ekim 2023’ten beri de büyük bir İsrail karşıtlığı ortaya çıktı. Eskiden tarafsız veya İsrail’e yakın olan insanlar taraf değiştirdi. Yani dünya kamuoyunun çoğu Filistin’in haklı olduğunu, en azından iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi gerektiğini ve Filistinlilerin 100 yıllık bu trajedilerinin sona ermesi gerektiğini düşünüyor. İsrail vatandaşları artık yurtdışına gittiğinde kimliklerini gizliyor ve İsrailli olduklarını söylemiyor. Söylerlerse Filistin’e çok uzak olan Asya ülkelerinde bile lokantalardan kovuluyor İsrailliler. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Gazze Şeridi’ndeki askeri durum da buna elvermiyor. Gazze’deki tüm evlerin tek tek aranıp imha edilmesi bir yılı geçeceği için İsrail açısından halledilebilir bir mesele değil. O yüzden ben bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Doha saldırısı önemli bir dönüm noktasıydı. İsrail ile İbrahim Anlaşmaları imzalayan BAE gibi ülkeler dahi anlaşmadan çekilme tehdidinde bulundu. Doha’nın vurulması, Körfez’de ‘Bugün Katar’ı vuran yarın bizi de vurur’ tedirginliği yarattı. 1990’larda veya 7 Ekim 2023’ten önceki süreçte, Filistin meselesinin İsrail ile Filistinliler arasında olduğu düşünülüyordu. Sonra denkleme İran girince İran-İsrail meselesine dönüştü. Hatta ‘İran provoke ediyor, Hamas’a ve Hizbullah’a silah sağlıyor’ dahi denildi. Aslında şu anda İran’ın İsrail tehdidi hakkında ne kadar haklı olduğu görüldü.”