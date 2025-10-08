https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dunya-goz-gunu-yilda-en-az-bir-kez-goz-muayenesi-yaptirmak-erken-teshis-icin-onemli-1100032516.html
Dünya göz günü: ‘Yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmak erken teşhis için önemli’
Dünya göz günü: 'Yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmak erken teşhis için önemli'
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sezer Hacıağaoğlu oldu. 08.10.2025
Dünya Görme Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı öncülüğünde, dünya çapında görme sağlığına dikkat çekmek ve önlenebilir körlükle mücadele etmek amacıyla anılıyor.Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 2,2 milyar insanın görme bozukluğu bulunuyor. Bu kişilerin en az 1 milyarı, gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamama veya erken teşhis yapılamaması nedeniyle tedavi edilemeyen durumlarla karşı karşıya kalıyor.Dünya Görme Günü’nde gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan ve göz sağlığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Dr. Hacıağaoğlu, insanların sağlığa ulaşımının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sezer Hacıağaoğlu oldu.
Dünya Görme Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı öncülüğünde, dünya çapında görme sağlığına dikkat çekmek ve önlenebilir körlükle mücadele etmek amacıyla anılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 2,2 milyar insanın görme bozukluğu bulunuyor. Bu kişilerin en az 1 milyarı, gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamama veya erken teşhis yapılamaması nedeniyle tedavi edilemeyen durumlarla karşı karşıya kalıyor.
Dünya Görme Günü’nde gazeteci Serhat Ayan’ın konuğu olan ve göz sağlığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Dr. Hacıağaoğlu, insanların sağlığa ulaşımının sağlanması gerektiğini vurguladı.
“Tüm dünyada ciddi görme kayıplarına yol açan ve aslında önlenebilir olan hastalıklar var. İlk olarak bu bilincin aktarılması lazım. En azından yılda bir kez göz muayenesi yaptırmak gerek. Buna sadece gözlük ihtiyacı açısından bakmamak lazım. Sinsi giden durumlar olabilir, onların farkına varmak için muayene şart. Ülkemizde göz için tarama programları geliştirildi. Ailelere tavsiyem okullar başlamadan önce en azından yılda bir kere çocuklara tarama yaptırmak. Görme kusurları küçük yaş gruplarında fark edilemezse ileriki yaşlarda göz tembelliğiyle karşılaşılabiliyor. Okuma yazma bilmeseler de çocukları bir şekilde muayene edebiliyoruz, ailelerin bu konuda içi rahat olsun. İleri dönemde fark edildiğinde dönüşü olmayan hastalıkların erken fark edilmesi çok önemli. Kaybolduktan sonra gözün kıymetini anlıyoruz ama önemli olan bunun öncesinde fark edilmesi.”