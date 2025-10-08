Dünya göz günü: ‘Yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmak erken teşhis için önemli’

“Tüm dünyada ciddi görme kayıplarına yol açan ve aslında önlenebilir olan hastalıklar var. İlk olarak bu bilincin aktarılması lazım. En azından yılda bir kez göz muayenesi yaptırmak gerek. Buna sadece gözlük ihtiyacı açısından bakmamak lazım. Sinsi giden durumlar olabilir, onların farkına varmak için muayene şart. Ülkemizde göz için tarama programları geliştirildi. Ailelere tavsiyem okullar başlamadan önce en azından yılda bir kere çocuklara tarama yaptırmak. Görme kusurları küçük yaş gruplarında fark edilemezse ileriki yaşlarda göz tembelliğiyle karşılaşılabiliyor. Okuma yazma bilmeseler de çocukları bir şekilde muayene edebiliyoruz, ailelerin bu konuda içi rahat olsun. İleri dönemde fark edildiğinde dönüşü olmayan hastalıkların erken fark edilmesi çok önemli. Kaybolduktan sonra gözün kıymetini anlıyoruz ama önemli olan bunun öncesinde fark edilmesi.”