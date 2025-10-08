https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dev-market-zinciri-ve-teknoloji-marketi-satiliyor-mu-1100013356.html

Dev market zinciri ve teknoloji marketi satılıyor mu?

Dev market zinciri ve teknoloji marketi satılıyor mu?

Sputnik Türkiye

Market zinciri CarrefourSA ve teknoloji marketi TeknoSA'nın satılacağına ilişkin haberlerle ilgili KAP'a yapılan açıklamada herhangi bir özel durum olmadığını... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T10:44+0300

2025-10-08T10:44+0300

2025-10-08T10:44+0300

ekonomi̇

carrefoursa

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

sabancı holding

teknosa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/11/1052830655_3:0:1998:1122_1920x0_80_0_0_64b0d6b878ad29428b22050dedd05a25.jpg

Sabancı Holding'in CarrefourSA ve TeknoSA'nın satışını değerlendireceğine ilişkin haberlerin ardından dev market zinciri KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada, "Son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır" denildi. Hisseler yükseldiSabancı Holding'in üst yönetiminin analistlerle yaptığı toplantının ardından şirketin öz karlılığı düşük şirketleri satışa çıkarabileceği ve ilk aşamada da CarrefourSA ve TeknoSA'nın hedeflendiğini öne sürülmüştü. Haber sonrası CarrefourSA hisseleri hızla yükselirken, yaşanan hareketliliğin ardından dev market zincirinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi.“Herhangi bir özel durum bulunmamaktadır”CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/yargitayda-esek-gibi-bakacaksin-tartismasi-kaba-soz-mu-hakaret-mi--1098922048.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

carrefoursa, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), sabancı holding, teknosa