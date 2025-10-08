https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dev-market-zinciri-ve-teknoloji-marketi-satiliyor-mu-1100013356.html
Dev market zinciri ve teknoloji marketi satılıyor mu?
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/11/1052830655_3:0:1998:1122_1920x0_80_0_0_64b0d6b878ad29428b22050dedd05a25.jpg
Sabancı Holding'in CarrefourSA ve TeknoSA'nın satışını değerlendireceğine ilişkin haberlerin ardından dev market zinciri KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada, "Son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır" denildi. Hisseler yükseldiSabancı Holding'in üst yönetiminin analistlerle yaptığı toplantının ardından şirketin öz karlılığı düşük şirketleri satışa çıkarabileceği ve ilk aşamada da CarrefourSA ve TeknoSA'nın hedeflendiğini öne sürülmüştü. Haber sonrası CarrefourSA hisseleri hızla yükselirken, yaşanan hareketliliğin ardından dev market zincirinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi.“Herhangi bir özel durum bulunmamaktadır”CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."
