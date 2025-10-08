Avukat Ersan Barkın: Görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim

Başlangıçta iki tane sanık belirlenmiş. O sanıklar, eylemi gerçekleştirenle ona doğrudan iştirak eden sanık ancak bunun dışında kamera kayıtlarında sabit olmasına rağmen organizasyonun içinde olan başka iki sanık bu soruşturmada yer almamış. Kamuoyu bir işin takipçisi olmuşsa ve canı yanmışsa yapılan titiz çalışma tüm soruşturmayı belirliyor bu dosya öyle olmuş. Sadece cinayeti cezalandırmaktan ibaret olacak bir dosya, boyutunun sadece oradaki evladımızın yere düşmesinden tekme atmasından ibaret olmadığı tespit edilen bir başka sanığın eklemlenmesi ve ardından da hedef gösteren, kuşatan Minguzzi’nin karşısına en az 4-5 ayrı anda karşısına çıkan 2 sanık dahil edilmiş 4 sanıklı dosya haline gelmiş. 2 sanığın doğrudan eylemin failleri 2 sanığın da yardım edenleri olduğu dosyada son celse taleplerimiz kabul edildi ve 4 sanık doğrudan olayın faili olabilecek bir biçimde rol yüklendi. Son celse mahkeme bu sanıkların hangilerinin bu eylemi gerçekleştirdiğini değerlendirecek ama artık dört sanık da doğrudan fail olduklarını öldürmekten sorumluluk noktasına geldiler bu gerçekten kamuoyu titizliği. Milletin canını ne noktada yaktığını hepimiz biliyoruz izleyemiyoruz bile. Bütün dosyaları ezbere biliyoruz ama ben o görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim çünkü canım yanıyor. Herkesin canı yanıyor. Zerre kadar pişmanlık yok. Eylemi gerçekleştiriyor. 4 sanık olaydan sonra aynı noktada buluşuyorlar.