Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/avukat-ersan-barkin-goruntuleri-durusmadan-iki-gun-once-izledim-1100035370.html
Avukat Ersan Barkın: Görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim
Avukat Ersan Barkın: Görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Ersan Barkın ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T19:17+0300
2025-10-08T19:17+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
chp
ersan barkın
türkiye
haberler
radyo sputnik
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından ailenin avukatlığını üstlenen Ersan Barkın, son duruşmada yaşananları ve soruşturma sürecini anlatırken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Karadeniz’i istila eden kokarca böcekleri hakkındaki detayları aktardı.‘Görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim’Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın şunları söyledi:'Kendi yapmadığı işi çocuklara yaptırıyor'CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, ersan barkın, türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo
chp, ersan barkın, türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo

Avukat Ersan Barkın: Görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim

19:17 08.10.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Ersan Barkın ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.
Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından ailenin avukatlığını üstlenen Ersan Barkın, son duruşmada yaşananları ve soruşturma sürecini anlatırken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Karadeniz’i istila eden kokarca böcekleri hakkındaki detayları aktardı.

‘Görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim’

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın şunları söyledi:
Başlangıçta iki tane sanık belirlenmiş. O sanıklar, eylemi gerçekleştirenle ona doğrudan iştirak eden sanık ancak bunun dışında kamera kayıtlarında sabit olmasına rağmen organizasyonun içinde olan başka iki sanık bu soruşturmada yer almamış. Kamuoyu bir işin takipçisi olmuşsa ve canı yanmışsa yapılan titiz çalışma tüm soruşturmayı belirliyor bu dosya öyle olmuş. Sadece cinayeti cezalandırmaktan ibaret olacak bir dosya, boyutunun sadece oradaki evladımızın yere düşmesinden tekme atmasından ibaret olmadığı tespit edilen bir başka sanığın eklemlenmesi ve ardından da hedef gösteren, kuşatan Minguzzi’nin karşısına en az 4-5 ayrı anda karşısına çıkan 2 sanık dahil edilmiş 4 sanıklı dosya haline gelmiş. 2 sanığın doğrudan eylemin failleri 2 sanığın da yardım edenleri olduğu dosyada son celse taleplerimiz kabul edildi ve 4 sanık doğrudan olayın faili olabilecek bir biçimde rol yüklendi. Son celse mahkeme bu sanıkların hangilerinin bu eylemi gerçekleştirdiğini değerlendirecek ama artık dört sanık da doğrudan fail olduklarını öldürmekten sorumluluk noktasına geldiler bu gerçekten kamuoyu titizliği. Milletin canını ne noktada yaktığını hepimiz biliyoruz izleyemiyoruz bile. Bütün dosyaları ezbere biliyoruz ama ben o görüntüleri duruşmadan iki gün önce izledim çünkü canım yanıyor. Herkesin canı yanıyor. Zerre kadar pişmanlık yok. Eylemi gerçekleştiriyor. 4 sanık olaydan sonra aynı noktada buluşuyorlar.

'Kendi yapmadığı işi çocuklara yaptırıyor'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şöyle konuştu:
Çok büyük bir felaket. İnsanların sadece tarım ürünlerine zarar vermekten çıktı günlük yaşamına da zarar verir hale geldi. Bir fabrikaya çağırıldım, zeminde yürümek için sağlam yer bulamadım. Böcek tabanı kaplamış, camlar böcekten ışık almıyor. Binlerce, milyonalarca böcekten bahsediyoruz. Havalar soğumaya başlayınca sıcak evlerin iş yerlerinin içine girmeye başladılar. 40’ın üzerinde tarım ürününe zarar veriyor. Hükümet öğrencilere ‘böcekleri öldürün’ diye kampanya yapıyor. Kendi yapmadığı işi çocuklara yaptırıyor. Bu nasıl bir rezilliktir. Bunun sağlık açısından nelere yol açacağı bilgisi yok. 1-2 kişide ölüm vakası var. Zehirlenen insanlar var. Erişkinler böceğin yanına yaklaşamıyor. Bu nasıl bir rezilliktir
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала