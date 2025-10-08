https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ali-cagatay-selahattin-demirtas-uzlasmaci-bir-donemin-kapisini-aralayabilirdi-1100009293.html
Ali Çağatay: Selahattin Demirtaş, uzlaşmacı bir dönemin kapısını aralayabilirdi
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ikinci dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına itiraz...
2025-10-08T09:23+0300
2025-10-08T09:23+0300
2025-10-08T09:28+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.Türkiye'nin karara itiraz etmesi için son gün 8 Ekim idi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı başvuruya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
09:23 08.10.2025 (güncellendi: 09:28 08.10.2025)
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ikinci dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına itiraz etti.
AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.
Türkiye'nin karara itiraz etmesi için son gün 8 Ekim idi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı başvuruya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye’nin Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı itiraz beni hiç şaşırtmadı. AİHM’in Demirtaş kararına Türkiye, 7 Ekim'de itirazda bulundu. Eğer itiraz edilmemiş olsaydı karar kesinleşecekti ve Demirtaş büyük olasılıkla tahliye edilecekti. Selahattin Demirtaş, Kürt siyasetinin evrilmesi açısından önemli bir figür. Abdullah Öcalan gibi arkaik, katı bir çizgiyi temsil etmiyor. Mizah duygusu gelişmiş, Türk siyasetini bilen, diyalog kurabilen bir siyasetçi. Cezaevinden çıkabilseydi hem Kürt siyasi hareketi hem de Türkiye siyaseti açısından daha olgun, uzlaşmacı bir dönemin kapısını aralayabilirdi. Fakat devlet, yine bildiğini yaptı. Değişimden değil, kontrolü elinde tutmaktan yana tavır aldı.