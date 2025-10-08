Ali Çağatay: Selahattin Demirtaş, uzlaşmacı bir dönemin kapısını aralayabilirdi

Türkiye’nin Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı itiraz beni hiç şaşırtmadı. AİHM’in Demirtaş kararına Türkiye, 7 Ekim'de itirazda bulundu. Eğer itiraz edilmemiş olsaydı karar kesinleşecekti ve Demirtaş büyük olasılıkla tahliye edilecekti. Selahattin Demirtaş, Kürt siyasetinin evrilmesi açısından önemli bir figür. Abdullah Öcalan gibi arkaik, katı bir çizgiyi temsil etmiyor. Mizah duygusu gelişmiş, Türk siyasetini bilen, diyalog kurabilen bir siyasetçi. Cezaevinden çıkabilseydi hem Kürt siyasi hareketi hem de Türkiye siyaseti açısından daha olgun, uzlaşmacı bir dönemin kapısını aralayabilirdi. Fakat devlet, yine bildiğini yaptı. Değişimden değil, kontrolü elinde tutmaktan yana tavır aldı.