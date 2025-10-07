Türkiye’de yeni nesil mafya

“Türkiye’de yeni nesil bir mafyanın varlığından söz edebiliriz. İçişleri Bakanı neredeyse her gün bu çetelere karşı yapılan operasyonların ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Geçmiş dönem suç örgütü oluşumlarıyla farklı karakteristik özellikleri olduğu biliniyor. Bunların en başında gelen ise özellikle gençler ve çocukları bünyelerine almış olmaları. İddianameler de bize bu gerçekliği gösteriyor. Örneğin Barış Boyun çetesi. Yeni tip mafyatik örgütlenmelerin nasıl ilerlediğini bize gösteriyor. Özellikle İstanbul’da öne çıkan bazı ilçeler de var. Genellikle gelir seviyesinin daha düşük olduğu bölgelerde ellerini daha da güçlendiriyorlar. Bu suç örgütleri arasında geçirgenliğin de çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Örgüt üyelerinin sayısı 15’e kadar düşüyor çünkü yönlendirilmeleri çok kolay. Ayrıca Türkiye’de ne okulda ne işte olan ev gençleri maalesef kolay paraya ulaşma hayaliyle bu örgütler tarafından kullanılıyor. TÜİK’e göre çocukların karıştığı olay sayısı 2023’te 537 bin olarak hesaplandı. Sadece Türkiye’de değil dünyanın da birçok yerinde varlıklarını gösterdiklerini görüyoruz. Ancak maalesef şu an itibariyle polisiye önlemlerin ötesine geçebilmiş değiliz. Belli ki daha uzun zaman bu çeteler ve çocuklar kavramını tartışmaya devam edeceğiz”