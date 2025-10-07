Okan Aslan: Toplumun huzuru ve güvenliği için cezaların caydırıcı olması şart

İstanbul’da Cezve isimli kediyi vahşice katleden Burak Alan, hakim karşısına çıktı. Mahkemede uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyen sanığa, 3 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve bu cezaya hiçbir indirim uygulanmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülere artık bakamıyorum. O işkence videolarını izlemek insanın içini kaldırıyor. Masum kediyi fırlatıp öldüren kişinin, dünyadaki herhangi bir varlığın tüyü kadar kıymeti yok. Bu tür vahşeti yapanların zihniyeti herkese de zarar verir. Bu sadece bir hayvan meselesi değil, bir vicdan meselesidir. Yarın bir gün bu kişilerin vereceği zararın boyutu daha da büyür.

Dün de sosyal medyada bir başka görüntü vardı. Toplu taşımada bir kadına tacizde bulunan bir kişi. Bu iğrençliğe tanık olmak bile insanı utandırıyor. Bu kişilerin yakalanması yetmiyor, içeride kalmaları, toplumdan uzaklaştırılmaları gerekiyor. Toplumun huzuru ve güvenliği için cezaların gerçekten caydırıcı olması şart.