Okan Aslan: Toplumun huzuru ve güvenliği için cezaların caydırıcı olması şart
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Cezve" adlı kediyi işkence ederek öldürmekten yargılanan Burak Alan, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T13:36+0300
2025-10-07T13:36+0300
2025-10-07T13:50+0300
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Cezve" adlı kediyi işkence ederek öldürmekten yargılanan Burak Alan'ın 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılması hakkında konuştu.Aslan, şunları söyledi:
Okan Aslan
Okan Aslan
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Cezve" adlı kediyi işkence ederek öldürmekten yargılanan Burak Alan, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Cezve" adlı kediyi işkence ederek öldürmekten yargılanan Burak Alan'ın 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılması hakkında konuştu.
Aslan, şunları söyledi:
İstanbul’da Cezve isimli kediyi vahşice katleden Burak Alan, hakim karşısına çıktı. Mahkemede uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyen sanığa, 3 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve bu cezaya hiçbir indirim uygulanmadı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Sosyal medyada dolaşan görüntülere artık bakamıyorum. O işkence videolarını izlemek insanın içini kaldırıyor. Masum kediyi fırlatıp öldüren kişinin, dünyadaki herhangi bir varlığın tüyü kadar kıymeti yok. Bu tür vahşeti yapanların zihniyeti herkese de zarar verir. Bu sadece bir hayvan meselesi değil, bir vicdan meselesidir. Yarın bir gün bu kişilerin vereceği zararın boyutu daha da büyür.
Dün de sosyal medyada bir başka görüntü vardı. Toplu taşımada bir kadına tacizde bulunan bir kişi. Bu iğrençliğe tanık olmak bile insanı utandırıyor. Bu kişilerin yakalanması yetmiyor, içeride kalmaları, toplumdan uzaklaştırılmaları gerekiyor. Toplumun huzuru ve güvenliği için cezaların gerçekten caydırıcı olması şart.