‘Meloni hükümeti, tarihteki en Amerikancı ve siyonizm yanlısı İtalya hükümeti’

“İtalya’yı iyi takip etmek lazım. Hükümet, halk ile aynı değil. İki binli yıllardan beri buradayım. Halktaki gelişimi gözlemledim. İtalyan halkı şu anki sistemden çok rahatsız. Berlin Duvarı’nın yıkılışından bu yana sol partilerin içinin boşaltılması, sağcıların solcu partilere yamanması, sağ söylemler yapmaları vs. durumu var. Tüm Avrupa’da böyle. Halk da sisteme karşı. İlk tepkilerini sistem dışı Beş Yıldız Hareketi’ne vererek gösterdiler. Beş Yıldız, ‘İtalya’yı AB’den çıkaracağız’ vs. dedi. Halk onları iktidara taşıdı o zaman. Sonra da sözlerini tutmalarını beklediler. Ancak maalesef bu oluşumda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Beş Yıldız, sisteme yamandı ve verdiği hiçbir sözü tutmadı. Halk da bunun üzerine sandığa gitmeme kararı aldı. Burada seçimlere katılım yüzde 50 veya altında oluyor. Yani düşünün 2022’de İtalya’yı ağustos ayında aniden seçime götürmeye kalktılar. Sistem dışı küçük oluşumlar vardı. Mario Draghi hükümeti, genelde tatil ayı olan Ağustos’ta seçime gitme kararı aldı. Küçük partilerin seçime katılabilmesi için baraj yok ama belli sayıda imza toplamaları gerekiyor. Tatildekiler oy kullanamayacak, imza veremeyecek yani sadece seçim bölgelerinde olmaları lazım denildi. Yeterli imza toplanamadı. Bu küçük partiler bir araya gelip seçimlere katılabilme şanslarını kaybetti. Sistem partileri kaldı geriye. Halk da seçimlere katılmadı. Seçimlere katılım oranı yüzde 55’te kaldı. Bunun da yüzde 9’u boş oy attı. Meloni, yüzde 45’in yüzde 30’unu almış oldu yani. Yanına da iki parti çekti, ‘iktidarım’ diyor. Nasıl seçildi? Böyle bir üçkağıtla seçildi. Halkı temsil etmeden parlamentoda karar alıyorlar. Ortalıkta böyle bir durum var. Halkın partisi değiller, sistemi ve küresel iktidarı temsil ediyorlar. Mario Draghi, AB ve ABD demekti. Draghi’nin iktidara getirdiği ve yolunu açtığı kişi Giorgio Meloni. Meloni üç yıldır görüldüğü üzere sistemin istediği tüm politikaları İtalya’da uygulamaya çalışıyor. Ama bu halk desteğiyle olan bir şey değil. Halkın desteğini alamadı Meloni. Sumud Filosu tekneleri Girit açıklarında saldırıya uğradığında halk baskısı büyük oldu. İtalya Dışişleri Bakanı o gün ‘İki savaş gemisi gönderiyoruz, dronlardan koruyacağız’ dediler ama yarı yolda terk edip geri geldiler. Bu teknelerde gazeteciler de vardı. İsrail’den dönen gazeteci, açıkça dedi ki ‘İtalyan savaş gemileri radarlarından İsrail gemilerini gördü ama bize bildirmedi. Ani baskı yaşadık’ dedi.”