Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü
Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü
07.10.2025
i̇srail- filistin çatışması
Bu olaylar, benzeri görülmemiş duyguların yükselmesine ve durumun değişeceğine yönelik umutlara yol açtı.Ancak bunu iki yıl boyunca acı, ölümler ve yıkımlar izledi. Sputnik, uzmanlarla ve Beyrut'taki Bourj el-Barajneh Kampı’nın sakinleriyle o günlerde meydana gelen olayları ve sonrasında yaşananları konuştu.
Gazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu
Gazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu
Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü
İki yıl önce Gazze Şeridi'nde savaş başladı ve Filistin'e destek amacıyla kuzey cephesi açıldı.
Bu olaylar, benzeri görülmemiş duyguların yükselmesine ve durumun değişeceğine yönelik umutlara yol açtı.
Ancak bunu iki yıl boyunca acı, ölümler ve yıkımlar izledi. Sputnik, uzmanlarla ve Beyrut'taki Bourj el-Barajneh Kampı’nın sakinleriyle o günlerde meydana gelen olayları ve sonrasında yaşananları konuştu.