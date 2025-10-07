Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/lubnanda-yasayan-filistinli-7-ekim-haberini-aldigimizda-taslar-bile-sevince-boguldu-ancak-her-1099996341.html
Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü
Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü
Sputnik Türkiye
İki yıl önce Gazze Şeridi'nde savaş başladı ve Filistin'e destek amacıyla kuzey cephesi açıldı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T18:33+0300
2025-10-07T18:33+0300
i̇srail- filistin çatışması
vi̇deo
ortadoğu
gazze şeridi
filistin
beyrut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099996069_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_71611f999b1e27f452dd5325902278c4.jpg
Bu olaylar, benzeri görülmemiş duyguların yükselmesine ve durumun değişeceğine yönelik umutlara yol açtı.Ancak bunu iki yıl boyunca acı, ölümler ve yıkımlar izledi. Sputnik, uzmanlarla ve Beyrut'taki Bourj el-Barajneh Kampı’nın sakinleriyle o günlerde meydana gelen olayları ve sonrasında yaşananları konuştu.
gazze şeridi
filistin
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu
2025-10-07T18:33+0300
true
PT2M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099996069_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e168941aa39736a005480ccf2576dcdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, ortadoğu, gazze şeridi, filistin, видео, beyrut
vi̇deo, ortadoğu, gazze şeridi, filistin, видео, beyrut

Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü

18:33 07.10.2025
© Sputnik / Abdelkader Al-BayGazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu
Gazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© Sputnik / Abdelkader Al-Bay
Abone ol
İki yıl önce Gazze Şeridi'nde savaş başladı ve Filistin'e destek amacıyla kuzey cephesi açıldı.
Bu olaylar, benzeri görülmemiş duyguların yükselmesine ve durumun değişeceğine yönelik umutlara yol açtı.
Ancak bunu iki yıl boyunca acı, ölümler ve yıkımlar izledi. Sputnik, uzmanlarla ve Beyrut'taki Bourj el-Barajneh Kampı’nın sakinleriyle o günlerde meydana gelen olayları ve sonrasında yaşananları konuştu.
© Sputnik
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала