https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/lubnanda-yasayan-filistinli-7-ekim-haberini-aldigimizda-taslar-bile-sevince-boguldu-ancak-her-1099996341.html

Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü

Lübnan'da yaşayan Filistinli: 7 Ekim haberini aldığımızda taşlar bile sevince boğuldu; ancak her şey tersine döndü

Sputnik Türkiye

İki yıl önce Gazze Şeridi'nde savaş başladı ve Filistin'e destek amacıyla kuzey cephesi açıldı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T18:33+0300

2025-10-07T18:33+0300

2025-10-07T18:33+0300

i̇srail- filistin çatışması

vi̇deo

ortadoğu

gazze şeridi

filistin

beyrut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099996069_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_71611f999b1e27f452dd5325902278c4.jpg

Bu olaylar, benzeri görülmemiş duyguların yükselmesine ve durumun değişeceğine yönelik umutlara yol açtı.Ancak bunu iki yıl boyunca acı, ölümler ve yıkımlar izledi. Sputnik, uzmanlarla ve Beyrut'taki Bourj el-Barajneh Kampı’nın sakinleriyle o günlerde meydana gelen olayları ve sonrasında yaşananları konuştu.

gazze şeridi

filistin

beyrut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'ndeki savaş ikinci yılını doldurdu 2025-10-07T18:33+0300 true PT2M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, ortadoğu, gazze şeridi, filistin, видео, beyrut