İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor: 'Günde 77 çocuk yetim kalıyor'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu oluşan yıkım ve yükselen dumanlar, sınır bölgesinden görüntülendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Ekim 2025 tarihinde İsrail'e Gazze'ye yönelik hava saldırılarını durdurma çağrısının ardından, İsrail ordusu hava taarruzlarına devam etti. Trump'ın önerdiği barış planın ilk aşaması olan rehinelerin serbest bırakılması için hazırlıklarının başladığı aktarılmıştı.
Gazze kentindeki yoğun saldırılar nedeniyle bölgeden zorunlu göçe tabi tutulan çok sayıda Filistinli, Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısındaki En-Nuvari Tepesi’nde, derme çatma çadırlarda zorlu koşullara rağmen hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor.
İsrail ordusu, Trump'ın Planı kapsamında Gazze’de askeri faaliyetlerin “minimum düzeyde” tutulacağını ve yalnızca savunma amaçlı operasyonların sürdürüleceği bildirilmişti.
Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Kampı'nda bir yardım kuruluşuna ait tankerlerden su alabilmek için kuyruğa girdi.
İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde günde onlarca çocuğu yetim bıraktığı bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında günlük 77 çocuk yetim kalmasına sebep oldu" denildi.
