İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor: 'Günde 77 çocuk yetim kalıyor'

© AA / Mohammed Nassar

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Ekim 2025 tarihinde İsrail'e Gazze'ye yönelik hava saldırılarını durdurma çağrısının ardından, İsrail ordusu hava taarruzlarına devam etti. Trump'ın önerdiği barış planın ilk aşaması olan rehinelerin serbest bırakılması için hazırlıklarının başladığı aktarılmıştı.