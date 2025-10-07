Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/erdogan-tdt-plus-formati-3-taraflarla-isbirligimize-yeni-bir-soluk-getirecek--1099984063.html
Erdoğan: TDT plus formatı 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getirecek
Erdoğan: TDT plus formatı 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, TDT'nin "TDT plus formatının 3. taraflarla işbirliğimize yeni... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
"TDT plus formatının 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getireceğine inanıyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şöyle yer aldı:"Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz.""Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız.""Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor.""Semerkand'da düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferans'ında 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edilmesini temenni ediyorum""İki devletli adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum"
Erdoğan: TDT plus formatı 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getirecek

13:06 07.10.2025 (güncellendi: 13:36 07.10.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, TDT'nin "TDT plus formatının 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getireceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şöyle yer aldı:
"Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz."
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız."
"Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor."
"Semerkand'da düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferans'ında 15 Aralık'ın 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edilmesini temenni ediyorum"
"İki devletli adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum"
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
DÜNYA
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı
12:48
