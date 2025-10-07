Ali Çağatay: Avrupa ülkeleri ‘demokratik bir seçim yapıldı’ diyeceklerdir

Suriye’de dün seçimler yapıldı ama kimse bunun serbest ve adil bir seçim olduğunu zannetmiyor. 210 kişilik meclisin 140 üyesi, Ahmed Şara’nın belirlediği yaklaşık 7 bin delege tarafından seçildi. Kalan 70 milletvekili ise doğrudan Şara tarafından atanacak. Yani halkın değil, rejimin belirlediği bir yapıdan söz ediyoruz. Üstelik seçimler ülkenin her yerinde bile yapılmadı. Süveyda gibi bölgelerde güvenlik gerekçesiyle sandıklar kurulamadı. Seçim Komisyonu Sözcüsü Nevar Necme’nin açıklamasına göre, seçilen 119 milletvekilinin yalnızca yüzde 4’ü kadın, bu kadınlardan sadece ikisi Hristiyan. Bu tablo, Suriye’de kadınlara ve gayrimüslimlere neredeyse hiç yer olmadığını gösteriyor.