Zorunlu eğitimde 12 yıldan vazgeçiş, en çok kız çocuklarını etkileyecek
Zorunlu eğitimde 12 yıldan vazgeçiş, en çok kız çocuklarını etkileyecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalacağına... 06.10.2025
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıkladı. Bakan Tekin ilk kabine toplantısında çalışmayla ilgili bir sunum gerçekleştireceğini söyledi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugün, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalacağına dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4+4+4 sisteminden vazgeçileceğini söyledi. Tekin, Erdoğan kabul ederse sistemin değişeceğini belirtti. Bu meseleye sadece batı perspektifinden bakarsak bir adım ilerleyemeyiz. Bir milyon çocuğun okulda kaydı yokken Bakan Tekin yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu. Bunu söylerken de ‘Toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceği bir program hazırladık’ ifadelerini kullandı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulduktan sonra hayata geçirilecek. Uzmanlar, zorunlu eğitim düzeyinin kısaltılmasının çocukların eğitimden uzaklaşmasının önünü açabileceğini söylüyor. Bu toprakların gerçeklerini unutarak bu adımların atılması kabul edilebilir değil. Çocuk yaşta evlilik ve kız çocuklarının dinsel geleneklere hapsedilmesi gibi risklerin de ortaya çıkabileceği söyleniyor. Cinsiyet Eşitsizliği İzleme Derneği bir rapor hazırladı ve ülkemizde eğitim çağındaki 221 bin 739 kız çocuğunun eğitimin dışında olduğu belirlendi. 4 milyon 766 bin 19-29 yaş arasındaki genç ne okulda ne de istihdamda yer alıyor. Nasıl ağır bir yükle karşı karşıya kalacağımızı görmek açısından önemli. Son 20-25 yılda bakanlık olarak en çok Milli Eğitim Bakanı değişti, sistem olarak ise en çok eğitim sistemi değişti. Tüm gerçeklikleri bilerek hareket edilmesi gerekiyor.”