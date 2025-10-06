Türkiye
Telekom'un imtiyaz süresi hukuksal süreçleri yok mu saydı?
Telekom’un imtiyaz süresi hukuksal süreçleri yok mu saydı?
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci oldu.
Türkiye, elektronik haberleşme sektöründe önemli bir dönüm noktasındayken TELKODER, Türk Telekom'un 27 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı "özel durum açıklaması" ile kamuoyuna duyurduğu imtiyaz süresi uzatma kararını büyük bir endişe ve şaşkınlıkla karşıladığını vurguladı.Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan'ın sorularını yanıtlayan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:'Daha yüksek frekanslar için daha fazla baz istasyonu gerekiyor'
Telekom’un imtiyaz süresi hukuksal süreçleri yok mu saydı?

Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci oldu.
Türkiye, elektronik haberleşme sektöründe önemli bir dönüm noktasındayken TELKODER, Türk Telekom’un 27 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı “özel durum açıklaması” ile kamuoyuna duyurduğu imtiyaz süresi uzatma kararını büyük bir endişe ve şaşkınlıkla karşıladığını vurguladı.
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yatırım konularında belirsizlik var. Şu anki en büyük sıkıntı telsiz paylaşımı. Bunu BTK biliyor. Çok çok da iyi biliyorlar. Kaç defa yazıp söyledik. Firmaların kullanımı ve veri merkezleri konularında ciddi sıkıntılar var. Bence kurumsal bir yapıda önceden planlanmış şekilde ilerlenmeli. Ancak şu anda bir anda 25 yıl daha sürenin uzatıldığı söylendi. 2000’li yıllara dönmüş durumdayız. Dijitalleşme konusunda o günden bu güne geldiğimiz nokta belli. Dünyada indirme hızında yüzüncüyüz.”

‘Daha yüksek frekanslar için daha fazla baz istasyonu gerekiyor’

“İstanbul’un birçok yerinde 4.5G’yi göremiyorsunuz. İstanbul’dan çıkıp Bursa’ya gittiğinizde zaten bir bakıyorsunuz 3G. Bunun nedeni sadece mobil baz istasyonları değil, alt yapı. 5G’de var olan baz istasyonlarının ikiye katlanması lazım. Daha yüksek frekanslar geldiği için daha fazla baz istasyonu gerekiyor. Peki bu baz istasyonları arasındaki iletişimi nasıl sağlayacağız?”
