https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/telekomun-imtiyaz-suresi-hukuksal-surecleri-yok-mu-saydi-1099965116.html
Telekom’un imtiyaz süresi hukuksal süreçleri yok mu saydı?
Telekom’un imtiyaz süresi hukuksal süreçleri yok mu saydı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci oldu. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T17:29+0300
2025-10-06T17:29+0300
2025-10-06T17:29+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
telkoder
türk telekom
serhat ayan
5g
4.5g
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Türkiye, elektronik haberleşme sektöründe önemli bir dönüm noktasındayken TELKODER, Türk Telekom’un 27 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı “özel durum açıklaması” ile kamuoyuna duyurduğu imtiyaz süresi uzatma kararını büyük bir endişe ve şaşkınlıkla karşıladığını vurguladı.Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:‘Daha yüksek frekanslar için daha fazla baz istasyonu gerekiyor’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, telkoder, türk telekom, serhat ayan, 5g, 4.5g
radyo sputnik, radyo, radyo, telkoder, türk telekom, serhat ayan, 5g, 4.5g
Telekom’un imtiyaz süresi hukuksal süreçleri yok mu saydı?
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci oldu.
Türkiye, elektronik haberleşme sektöründe önemli bir dönüm noktasındayken TELKODER, Türk Telekom’un 27 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı “özel durum açıklaması” ile kamuoyuna duyurduğu imtiyaz süresi uzatma kararını büyük bir endişe ve şaşkınlıkla karşıladığını vurguladı.
Gazeteci ve Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yatırım konularında belirsizlik var. Şu anki en büyük sıkıntı telsiz paylaşımı. Bunu BTK biliyor. Çok çok da iyi biliyorlar. Kaç defa yazıp söyledik. Firmaların kullanımı ve veri merkezleri konularında ciddi sıkıntılar var. Bence kurumsal bir yapıda önceden planlanmış şekilde ilerlenmeli. Ancak şu anda bir anda 25 yıl daha sürenin uzatıldığı söylendi. 2000’li yıllara dönmüş durumdayız. Dijitalleşme konusunda o günden bu güne geldiğimiz nokta belli. Dünyada indirme hızında yüzüncüyüz.”
‘Daha yüksek frekanslar için daha fazla baz istasyonu gerekiyor’
“İstanbul’un birçok yerinde 4.5G’yi göremiyorsunuz. İstanbul’dan çıkıp Bursa’ya gittiğinizde zaten bir bakıyorsunuz 3G. Bunun nedeni sadece mobil baz istasyonları değil, alt yapı. 5G’de var olan baz istasyonlarının ikiye katlanması lazım. Daha yüksek frekanslar geldiği için daha fazla baz istasyonu gerekiyor. Peki bu baz istasyonları arasındaki iletişimi nasıl sağlayacağız?”